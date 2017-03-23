Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание о достижении показателей экономического развития края, указанных в соглашении с Минфином РФ о предоставлении федеральных дотаций. Глава края напомнил о необходимости учёта существенных факторов, которыми в силу изменений в Бюджетный кодекс будет руководствоваться федеральный центр при распределении средств поддержки.

– Если по итогам года мы не со взятыми обязательствами, вынуждены будем вернуть средства в бюджет РФ. Мы не можем допустить, чтобы деньги были «вырваны» из социальных статей расходов. Прошу помнить об этом и контролировать данную работу, – подчеркнул Владимир Владимиров, обращаясь к руководителям отраслей и территорий края.

Как пояснила заместитель председателя правительства – министр финансов Лариса Калинченко, соглашение с федеральным центром предусматривает обеспечение в 2017 году увеличение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 0,2%, объёма инвестиций в основной капитал – 0,1%, доли работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве – 0,3%, снижение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости – 0,7%.

По словам Л. Калинченко, мера финансовой ответственности региона в случае не достижения установленной планки составит 5% от полученной суммы федеральных дотаций.

Как прозвучало, для выполнения обязательств, указанных в соглашении, распоряжением правительства края будет утверждён План мероприятий, который включает мобилизацию доходов консолидированного бюджета, реализацию крупных инвестиционных проектов в наиболее значимых отраслях, вывод граждан из теневой занятости в сфере предпринимательства, предоставление новых рабочих мест на рынке труда.

Глава края особо подчеркнул, что достижение названных показателей является личной ответственностью конкретных должностных лиц. Соответственно аналогичные соглашения будут заключены между региональным кабмином и руководством территорий Ставрополья.