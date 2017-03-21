Фото: из архива газеты «СП» Многоквартирный дом

На Ставрополье многие управляющие компании прислушались к рекомендациям начислять плату за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирных домов не по высшей планке, а исходя из анализа фактического потребления ресурса конкретным домом за прошлый год, сообщил министр ЖКХ Р. Марченко на заседании общественного совета при губернаторе. Это потребовалось в связи с тем, что во многих МКД были проведены энергосберегающие мероприятия и, следовательно, расход ресурсов был заметно меньше установленных нормативов.

Вместе с тем, по мнению Р. Марченко, остроту вопроса должна снять планируемая корректировка жилищного законодательства. Законопроект, предусматривающий возможность начисления платы за общие кубометры и киловатт-часы по факту в многоквартирных домах, где их потребление стабильно ниже нормативного, уже находится на рассмотрении в Госдуме России.

Напомним, что нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирных домах будут пересчитаны краевым министерством ЖКХ до 1 июня 2017 года.