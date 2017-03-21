Фото: министерство физической культуры и спорта СК В Минеральных Водах состоялись открытый чемпионат и первенство городского округа по всестилевому карате в дисциплине «полный контакт»

В Минеральных Водах состоялись открытый чемпионат и первенство городского округа по всестилевому карате в дисциплине «полный контакт». За награды турниров боролись более 150 спортсменов из Республик Кабардино-Балкарии и Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Честь нашего региона защищали 29 воспитанников Минераловодской ДЮСШ и краевой ДЮСШ единоборств «Львы Кавказа» (тренер-преподаватель Андрей Левандин). Из наших спортсменов среди победителей специалисты выделили Александра Казанцева и Арсения Григорьянца, Егора Минаева и Алексея Скорика. В общекомандном зачете первенствовали каратисты Дагестана, сборная Минвод заняла второе место, на третьем – команда КБР.