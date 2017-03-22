О разгоревшейся в Ставрополе войне по переделу рынка обслуживания домофонов «СП» написала 24 января в материале «В поисках серийного вандала».

Коллаж Владимира КОВАЛЕНКО

И вот полиция края отчиталась о задержании двух подозреваемых в выведении из строя «домашних сторожей». У злоумышленников в машине были обнаружены приспособления для вывода из строя домофонного оборудования и наркотики. Задержанным может грозить до 5 лет тюрьмы за порчу чужого имущества, стоимость которого в целом составила, по данным полиции, около 150 тысяч рублей, и 10 лет за наркотики.

Руководитель одной из пострадавших компаний «Городская домофонная служба» Олег Баленко позвонил в редакцию с благодарностью за вызванный резонанс и привлечение внимания широкой общественности к проблеме.

– Полиция оперативно включилась в работу по поимке предполагаемых преступников, запросили всю информацию, которая скопилась у пострадавших домофонных компаний, объединила разрозненные факты и начала их отрабатывать. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. В общем, лед тронулся!

Он рассказал, что полицейские задержали именно тот автомобиль, водитель и пассажир которого в январе взломали домофоны в доме № 95 по улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе, о чем мы писали. Тогда жильцы подали заявление в полицию, но причиненный ущерб оказался недостаточным для возбуждения уголовного дела. А еще через несколько дней в распределительном щитке одного из подъездов этого дома начался пожар. По какой причине это случилось и были ли причастны к этому домофонные вандалы, портившие оборудование, проникая в электрощитовые, неизвестно.

Теперь есть надежда, что органы следствия во всем разберутся и накажут виновных.

Как рассказал Олег Баленко, с настоящее время случаи порчи домофонного оборудования в городе практически сошли на нет. Видимо, остающиеся на свободе злоумышленники пока решили затаиться и дождаться решения судьбы своих менее удачливых «коллег». Но есть опасения, что если вину попавшихся не докажут или расследование остановится на исполнителях, не призвав к ответу заказчиков, то, переждав шумиху, взломщики снова выйдут на тропу домофонной войны.