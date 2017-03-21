Налоговики настоятельно советуют льготникам по имущественным налогам физлиц объявиться до 1 апреля 2017 года. Для получения преференций по платежам в бюджет за прошлый год подать соответствующее заявление и подтверждающие льготы документы можно как лично в налоговой инспекции, так и дистанционно. Во втором случае человек может выбрать «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или почтовое сообщение.

Отметим, что речь идет о таких налогах, как земельный, транспортный и налог на имущество физических лиц. Перечень налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за 2016 год можно найти на сайте налоговой службы через специальный сервис под названием «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».