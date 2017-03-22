Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Оперу Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» исполняют Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Оперу «Ромео и Джульетта» исполняют Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Оперу «Ромео и Джульетта» исполняют Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Представление нового крупного проекта «Золотая маска» с визитом…» Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Оперу «Ромео и Джульетта» исполняют Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Представление нового крупного проекта «Золотая маска» с визитом…» Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Оперу «Ромео и Джульетта» исполняют Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор) Фото предоставлено Ставропольской краевой филармонией Представление нового крупного проекта «Золотая маска» с визитом…»

В Ставропольской краевой филармонии прошел первый вечер нового крупного проекта «Золотая маска» с визитом…». Он подарил зрителям настоящий праздник и возможность встретиться с выдающимися оперными певцами современности.

На сцене выступили ведущие солисты Московского театра «Новая опера», лауреаты Международных конкурсов Елена Терентьева (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Кампанию им составил оркестр филармонии под управлением Юрия Михайленко.

В 2016 году постановка театром оперы «Ромео и Джульетта» французского композитора Шарля Гуно была дважды отмечена национальной театральной премией «Золотая маска» – за лучшую работу дирижера и за лучшую мужскую роль. Обладателем столь престижной награды стал исполнитель роли Ромео – Алексей Татаринцев. Партию Джульетты в опере исполняет лауреат Международного конкурса имени М. Глинки Елена Терентьева.

Гости вечера буквально блистали на сцене. В первом отделении прозвучали Вальс Джульетты, Мадригал «Ангел небесный» – первая встреча героев, страстная Каватина Ромео «Солнце, скорей взойди...», любовный дуэт – сцена прощания и финальный дуэт «Привет тебе, гроб мрачный и немой» – сцена гибели Ромео и Джульетты. Во втором части зрители насладились звучанием великолепных уникальных голосов в любимых ариях и дуэтах из опер великих итальянских композиторов – Д.Верди «Травиата» и «Риголетто», Г. Доницетти «Любовный напиток» и Д. Пуччини «Богема».