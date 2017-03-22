На Ставрополье 23 марта впервые состоялась общекраевая ярмарка вакансий. У безработных появилась возможность встретиться с потенциальными работодателями одновременно в 32 городах и районных центрах.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Общекраевая ярмарка вакансий в Ставрополе

Раньше такие ярмарки проводились в муниципалитетах по отдельным планам. Общая мобилизация всех центров занятости — это пока новый и неизученный опыт. Поэтому о его результатах, как считают специалисты министерства труда и социальной защиты населения СК, можно будет говорить позже. После того как центры занятости и работодатели подведут итоги и станет ясно, сколько соискателей нашли желанные вакансии.

Пока же можно с уверенностью говорить, что на этих ярмарках было многолюдно и шумно. В краевом центре для ищущих работу с утра распахнул двери выставочный комплекс «Ставрополье». Министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко, первый заместитель главы администрации города А. Толбатов, директор городского центра занятости В. Полюбова, открывая мероприятие, пожелали успехов работодателям и соискателям. А дальше пошло естественное движение вдоль длинного и извилистого ряда стендов и столиков, где ищущих работу поджидали сотрудники кадровых служб предприятий, фирм, организаций. Всего там было более 120 работодателей. В целом же по краю работников 23 марта искали более тысячи различных предприятий и организаций.

Одно из новшеств городской службы занятости — специальный павильон для инвалидов, желающих найти работу. Там разместили свои временные офисы представители организаций, выделившие специальные квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Еще одно новшество — это возможность прямой видеосвязи с руководителями предприятий и организаций из дальних регионов, где ждут на работу ставропольцев. Таковых было немало. Например, Центр трудовых ресурсов Санкт-Петербурга выставил на ярмарке более 800 вакансий для наших земляков. Предприятия, участвующие в строительстве Крымского моста, ждут на работу слесарей, сверловщиков, бетонщиков, водителей, инженеров из нашего региона, предлагают им оклады более 42 тысяч рублей в месяц. Местные предприятия Газпрома, Роснефти, а также «Эском», «Монокристал», «Электроавтоматика», торговые сети «Макдоналдс», «Лента», «Копейкин дом» предлагали работу без переезда на новое место. Учебные заведения зазывали к себе желающих получить востребованные на рынке труда профессии. Как выяснилось, в кадрах нуждаются также многие детсады, школы, больницы, поликлиники, аптеки, кафе, рестораны.

В общем, выбор был. А если учесть, что количество официально зарегистрированных безработных в крае сейчас составляет всего один процент от общего числа трудоспособного населения и на каждую вакансию, по статистике, приходится всего 0,4 безработного, то ситуацию на рынке труда трудно назвать тревожной. Впрочем, статистика в данном случае — это что-то вроде средней температуры по больнице. Как известно, такие данные центров занятости в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске многократно отличаются от аналогичных показателей в Степновском, Левокумском, Курском районах. Если в городах работы хоть отбавляй, то на востоке края безработица сельского населения – очень серьезная проблема. И решить ее не удается уже давно. Да и в относительно благополучных муниципалитетах с работой не все так просто. Во всяком случае дипломированные юристы, экономисты, менеджеры на должностях официантов, водителей и каменщиков — суровая реальность нашего времени. А вернее, следствие стародавних перекосов в системе профессионального образования. Но бывает и совсем наоборот. Сразу несколько предприятий на этой ярмарке искали инженеров-конструкторов, одно из требований к соискателям — знание иностранных языков, умение читать техническую документацию, например, на китайском и японском. Ну и где готовят таких специалистов в нашем крае? Лично я не знаю. И очень сомневаюсь, что такие вакансии будут заполнены в ближайшем будущем.

Один из посетителей ставропольской ярмарки вакансий, с которым я познакомился, представился Виктором. Рассказал, что когда-то получил диплом учителя. Но жизнь заставила переквалифицироваться в кровельщика, потом в монтажника, несколько лет водил грузовик. Сейчас он снова в поиске работы. Побродив по ярмарке с полчаса, он сообщил мне, что едет строить Крымский мост, уже пообщался по скайпу со своим новым руководством, и добавил, что в Ставрополе с работой по его профессиям «не очень». Так что, как минимум одна вакансия нашла на этой ярмарке своего соискателя.