25 марта в Ставрополе открывают новый сезон Маяковских чтений, которые вот уже на протяжении пяти лет объединяют любителей поэзии. В этот раз событие состоится в рамках акции «Сплошное сердце» на территории Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. Маяковского. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к поэтическому празднику: можно выступить со стихотворением собственного сочинения или представить творчество любимого классика.

Напомним, корни этого литературного явления уходят в далекий 1958 год – именно тогда в Москве состоялось официальное открытие памятника Маяковскому. Как писали очевидцы, во время торжества Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский громко декламировали свои стихи, что не могло не привлечь зрителей. Постепенно из толпы стали выходить простые люди с собственными стихотворными импровизациями. Такие поэтические собрания привлекли внимание советского правительства. Закончилось это тем, что к 1961 году Маяковские чтения вынуждены были прекратить свое существование как «рассадник диссидентов и антиобщественного поведения».

Но такие народные явления, где можно высказываться громко и поэтично, не исчезают бесследно, и сегодня Маяковские чтения проходят во многих городах России. Да, они имеют новое, более мирное содержание, но, как и тогда, привлекают людей, неравнодушных к творчеству.

Встреча состоится 25 марта в 15:00 по адресу: ул. Социалистическая, 1.