Определена система проведения чемпионата Ставропольского края по футболу.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В первой группе выступят 12 команд. Это – «Электроавтоматика» и УОР (обе Ставрополь), «Спартак» Буденновск, «Искра» Новоалександровск, «Нарт» Черкесск, «Свободный труд» Новоселицкое, ФК «Ессентуки», «Колос-Калининское» Покойное, ФК «Зеленокумск», «Локомотив» Минеральные Воды, «Гигант» Сотниковское и «Труженик» Архангельское.

Вторая группа разделена на две подгруппы. В первой будут играть «Гвардия» Красногвардейское, ФК «Дмитриевское», «Софиевский» Золотаревка, ФК «Ипатово», «УОР-2» и ДЮСШ п/ф (обе Ставрополь), «СтавропольАгроСоюз» Ивановское, ФК «Солуно-Дмитриевское», во второй: ФК «Кисловодск», ДЮСШОР № 6 Пятигорск, «Торпедо» Георгиевск, «Предгорье» Ессентукская, «Чайка» Лысогорская, «Строитель» Русское, ФК «ГМЗ» Лермонтов и «Алания» Учкекен.

Первые матчи состоятся 22 апреля, а вот 9 мая, 17 июня, 15 июля и 2 сентября пройдут игры 63-го розыгрыша кубка края.