Начальник управления Росгвардии по Ставропольскому краю полковник Николай Олехнович провел брифинг. Говорили о предстоящем профессиональном празднике (День войск национальной гвардии будет отмечаться 27 марта), достижениях и проблемах.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Николай Олехнович

Отмечу сразу, никакого особого повода для брифинга не было. Может, поэтому разговор получился интересным. Начальник управления первым из современных силовиков продемонстрировал журналистам открытость ведомства (при всех оговорках, что некоторые темы не для печати) и предложил ряд интересных совместных проектов. Например, на целый день влиться в ряды ОМОНа или СОБРа. Но тогда уже без скидок: можно несколько часов просто просидеть в боевой готовности, а можно попасть в сложную, почти боевую ситуацию. Как это случилось с бойцами минераловодского ОМОНа, которые были подняты по тревоге и в течение 10 минут прибыли на место происшествия к дому, где горожанин открыл стрельбу по группе молодых людей. Напомним, один из них был смертельно ранен.

Что касается нынешней специфики деятельности войск Росгвардии, то по сравнению с внутренними войсками она изменилась незначительно. Расширен ряд полномочий. Например, применять оружие в ряде случаев можно практически без ограничений. В законе о Росгвардии четко сформулированы ее восемь задач, главная из которых – охрана общественного порядка. В конце прошлого года закончен первый этап становления войск. По словам Николая Олехновича, на Ставрополье он прошел спокойно и безболезненно. 99 процентов нынешнего состава перешли из других силовых и правоохранительных ведомств. Немалую роль в этом процессе сыграли и социальные льготы, которых у бойцов Росгвардии, например, больше, чем у полицейских. Это прежде всего стопроцентная обеспеченность жильем. Это более выгодное пенсионное обеспечение. Есть небольшой некомплект, и конкурс желающих служить – почти два человека на место. Пока Росгвардия имеет только один закон. Совсем скоро – это задача второго этапа формирования ведомства – появится полная нормативная база. Около трехсот документов уже разработаны и сейчас проходят регистрацию в Минюсте РФ.

Гендерная составляющая в Росгвардиии присутствует. Девушки и женщины служат наравне с мужчинами во всех подразделениях. И, убежден Николай Олехнович, там, где женщины – там порядок. К их мнению прислушиваются все.

Что же касается боевых единиц – ОМОНа и СОБРа, – их переход в Росгвардию не только не «обездолил» полицейское ведомство (напомню, недавно Президент РФ Владимир Путин отметил, что дублирующие боевые структуры в МВД создаваться не будут), но и упростил, по словам Н. Олехновича, взаимодействие. Если раньше использование этих отрядов требовало многочисленных согласований, то нынче решается в считанные минуты телефонным звонком.

Было интересно узнать, больше или меньше на Ставрополье изымают и добровольно сдают оружие (наша региональная программа предусматривает даже оплату добровольной сдачи оружия и боеприпасов). Оказалось, бывает по-разному, в зависимости от оперативной обстановки. Но изымают везде больше добровольно сданного. Тут и пистолеты, и минометы, и автоматы, и даже боевые арбалеты.

Не менее интересный вопрос, как «вписалась» в ряды Росгвардии вневедомственная охрана. В настоящее время она является основными подразделением, осуществляющим охрану общественного порядка, отметил полковник. В 17 регионах Ставрополья наряды вневедомственной охраны по ночам остаются единственной моторизованной силой охраны правопорядка. А договорные отношения с населением по-прежнему строятся не только на деньгах, но и надежности службы. Так же стоит отметить, что денежные средства от охраны объектов напрямую уходят в федеральный бюджет.

Надежность Росгвардии в целом сомнению не подвергается. Боевое прошлое, не дай Бог повторится, вошедших в нее подразделений, верность традициям, забота о семьях погибших товарищей, воспитание молодежи (как не вспомнить первые в стране классы в кадетской школе имени генерала Ермолова) – все это не может не вызывать уважения. А праздник, на самом деле, – это только повод, чтобы еще раз посмотреть друг другу в глаза и договориться о взаимодействии.

Кстати о празднике. Николай Олехнович пригласил всех ставропольчан 27 марта прийти к Ставропольскому Дворцу детского творчества. Там перед торжеством, которое состоится в 15 часов, на улице бойцы покажут технику, оружие и свое мастерство.