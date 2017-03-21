Настоящая битва прошла в Северо-Кавказском федеральном университете в рамках танцевального конкурса «Барахолка баттл». Организаторами чемпионата выступили администрация Ставрополя, министерство культуры и молодежной политики СК, центр молодежных инициатив «Трамплин» и студия современного танца «Максимум».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Барахолка баттл» в Северо-Кавказском федеральном университете

Мероприятие всероссийского масштаба традиционно собирает молодежь из разных уголков нашей страны. География всегда впечатляющая, как и количество участников. В этот раз за денежные призы боролись более двух тысяч танцоров из Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Республики Крым.

Напомним, что танцевальный проект «Барахолка» проходит в Ставропольском крае уже в третий раз. Проект оценили на Северо-Кавказском форуме «Машук», где он получил грант и дорогу в жизнь. Сегодня уровень конкурса приличный. Об этом можно говорить по многим критериям, но один из показателей – состав судей. Мастерство участников оценивали известные российские и зарубежные хореографы и танцоры: MinininJa (Волгоград), «Руба» (Ростов-на-Дону), «B-Boy Москит» (Ставрополь), Alessandro Jazz Aka Lil’Jazz (Бразилия), Atazhan (Москва), хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Лейла Багирова, директор Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Иван Громаков, руководитель образцового детского коллектива «Грация» Инна Агафонова.

В течение двух дней можно было подробнейшим образом изучить, чем живет сегодняшняя молодежь, какие у нее музыкальные и танцевальные предпочтения. Насыщенная программа заставляла все время быть в тонусе. Первый соревновательный день начался утром, а закончился поздним вечером. Сначала участники прошли отбор, а потом их ждали финальные баттлы.

Никакого предварительного кастинга не было, поэтому и для организаторов, и для зрителей выступления были крайне интересны. Сразу на двух танцевальных площадках шла битва по трем современным направлениям: Hip-hop, House, Вreakin. Танцпол буквально плавился! Выступали группами, каждый в своей возрастной категории, поэтому старались показать максимум. Отметим, что соревнования предполагали полную импровизацию и результат зависел от таланта, от того, насколько участник смог прочувствовать музыку и зарядить окружающих энергией.

Уровень владения телом просто поражал. Самым юным покорителям танцевальных олимпов не было и пяти лет, но казалось, что танцевать они научились раньше, чем ходить.

А уже на следующий день прошел межрегиональный фестиваль-конкурс современного и классического танца «Энергия искусства», в котором творческие коллективы показали свои возможности в десяти номинациях: народный, эстрадный, классический, спортивно-бальный танец, спортивная хореография, оригинальный жанр...

Фестиваль «Энергия искусств» произвел впечатление на хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Лейлу Багирову:

– Танцевальная сфера в России стремительно развивается, открывается все больше новых талантов. Конкурс получился очень масштабным, приехало большое количество участников. Ребята старались, некоторые подготовили по 7 – 8 номеров. Безусловно, это очень хороший опыт для них.

Своими впечатлениями о фестивале поделилась и его куратор – руководитель студии современного танца «Максимум» СКФУ Елена Юшкова:

– «Барахолка» – это уникальный проект. Обычно проводят узкопрофильные соревнования, а мы на одной площадке объединили и баттлы, и конкурс по различным направлениям, и танцевальные мини-спектакли. Появляются новые номинации, растет число участников. Мы видим, как с каждым годом развиваются региональные коллективы, и это очень радует. Значит, наш проект существует не зря.