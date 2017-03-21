Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Хендай Солярис» опрокинулась в Степновском районе

21 марта в 14 часов 30 минут водитель автомашины «Хендай Солярис», двигаясь по автодороге Зеленокумск – Соломенское – Степное, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина опрокинулась, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Двоих пассажиров «скорая» отвезла в Степновскую районную больницу: 47-летнюю женщину с переломом плеча, 88-летнюю пенсионерку с перелом ребер и травмой лица. 48-летний водитель в ДТП не пострадал. Все участники ДТП – жители Северной Осетии.