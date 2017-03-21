Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Снег выпал в Ставрополе

В ближайшие дни на территории края прогнозируется дождь со снегом и ночной мороз, но уже к концу недели ожидается небольшое потепление. Однако водителям рекомендуют не спешить менять зимнюю резину на своих автомобилях.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, осадки постепенно прекратятся, но ночью 23 и 24 марта по-прежнему ожидается небольшой мороз. Прогнозируется восточный ветер 5-7 м/с. Днем 23 марта на территории края потеплеет до +6…+11 градусов. А в пятницу, 24 марта, дневная температура составит +10…+15 градусов.

Ставропольская Госавтоинспекция предупреждает о том, что в ближайшие дни из-за резкой смены температур на проезжей части может быть скользко, возможен туман и ухудшение видимости. В настоящее время на дорогах края движение организовано в штатном режиме.