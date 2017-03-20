Фото: федерация бокса СК Заслуженный тренер России Григорий Корниенко

В Ставропольском кооперативном техникуме прошел открытый городской турнир по боксу на призы заслуженного тренера России Григория Корниенко. Тренер, который стоял у истоков развития кикбоксинга в нашем крае, и сегодня активно работает, воспитывая молодое поколение спортсменов.

Турнир собрал около 170 участников со всего Ставрополья, а также гостей из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По итогам соревнований командный кубок выиграли кисловодчане. А лаврами лучших бойцов турнира были увенчаны студенты Ставропольского училища олимпийского резерва Алексей Чернышев и Сергей Сливин, показавшие отменную бойцовскую подготовку.