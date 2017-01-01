Фото: Лусине ВАРДАНЯН Акция «Ночь в театре» в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова

В рамках акции «Ночь в театре» Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова распахнет двери для всех желающих на один день, 27 марта, в честь Международного дня театра.

Раз в году, почти как на шоколадной фабрике Вилли Вонки, гостей ждет много интересного. Спектакль «Алиса в стране чудес», музыкальные и танцевальные номера из новых постановок, различные творческие мастер-классы по актерству, хореографии, выступлению со сцены.

Все желающие смогут пообщаться с актерами.

Начнется театральная ночь с 18.30. Дедушки, бабушки и их внуки только приветствуются.