Коллаж Владимира КОВАЛЕНКО

В полицию Ставрополя обратился местный житель: злоумышленники уничтожили его имущество. Выяснилось, что они портили домофонное оборудование – подключали ток высокого напряжения к магистральным линиям. Общая сумма ущерба – около 155 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска на месте совершения очередного преступления задержали двух граждан. В их автомобиле полицейские обнаружили и изъяли инструменты и приспособления, предназначенные для порчи домофонов, а также наркотическое вещество синтетического происхождения. Наркотики нашли и в доме одного из злоумышленников. Подозреваемые 27-ми и 30-летний жители Невинномысска, один из которых ранее неоднократно судим, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.