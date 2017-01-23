Коммунальные платежи

Традиционно на 1 июля 2017 года придется очередное повышение тарифов на коммунальные ресурсы. Более или менее проанализировать, что мы увидим в летних платежках, можно уже сейчас, так как почти все расценки утверждены.

Так, электроэнергия для ставропольцев подорожает на 4 с лишним процента. Для городского населения стоимость киловатт-часа составит 4,33 рубля. А для проживающих в сельской местности и горожан, пользующихся электрическими плитами, тариф по обыкновению ниже – 3,03 рубля.

Как обычно, единой картины по другим ресурсам нет. Тарифы на тепло и воду для населенных пунктов края разнятся, потому можно привести лишь общий диапазон цен. Питьевая вода будет обходиться ставропольцам от 13,65 до 61,43 рублей за кубометр, водоотведение – от 16,8 до 62,93 рублей за кубометр. Что касается тепла, то гигакалория может стоить от 905,44 до 3065,96 рубля.

И немного общей, но важной арифметики. Индекс изменения общей платы за коммунальные услуги по Ставропольскому краю утвержден Правительством РФ в размере 3,7 процента. Предельно допустимое отклонение – 2,2 процента. Соответственно, рост совокупного платежа по отдельным муниципальным образованиям не должен превышать 5,9 процента.