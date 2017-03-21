Фото: пресс-служба краевого управление СКР Заседание коллегии по вопросам обстоятельств, способствующих совершению преступлений среди несовершеннолетних

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства, прошло заседание коллегии. Она рассмотрела вопрос о состоянии работы по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, а также факторов риска, влекущих их совершение, уровень взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики. Коллегию открыл и вел и.о. руководителя следственного управления СКР по краю генерал-майора юстиции Игорь Иванов. Он отметил, что важность обсуждаемого вопроса обусловлена тем, что профилактическая деятельность позволяет в будущем уберечь несовершеннолетних от преступных посягательств и вовлечения их в противоправную деятельность. Проблема приобретает еще большую актуальность с учетом роста совершаемых в отношении детей посягательств через «Интернет», в том числе активизации деятельности так называемых суицидальных групп в социальных сетях.

С докладом о состоянии работы в этой сфере выступил и.о. руководителя отдела процессуального контроля Гарегин Арустамян. Он сообщил, что в 2016 году следователями окончено 354 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних (из них 154 дела о преступлениях, совершенных ими, 200 – совершенных в отношении них). В различные органы власти, учреждения и иные организации по более, чем 90 процентам дел внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. На коллегии было подчеркнуто, что обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, входят в предмет доказывания по уголовному делу и подлежат установлению наравне с самим событием преступления и виновностью лица в его совершении.