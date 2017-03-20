Фото: министерство культуры СК Рисунки детей на тему экологии со Ставрополья получили награды Фото: министерство культуры СК 362 творческие работы, посвященные Году экологии Фото: министерство культуры СК 362 творческие работы, посвященные Году экологии

«Мы в ответе за этот мир!». Так назвали организаторы, в числе которых минкульт Ставропольского края, выставку-конкурс учащихся детских художественных школ, детских школ искусств и художественных отделений детских музыкальных школ края, посвященную Году экологии. Одна из задач акции – формирование экологической культуры подрастающего поколения.

На конкурсной выставке было представлено 362 творческие работы. По решению жюри обладателями Гран-при в двух возрастных группах стали воспитанницы Курской детской художественной школы Анна Турская с рисунком «У чистой реки» и Ессентукской детской школы искусств Кристина Рожкова с иллюстрацией к «Царь-рыбе» В. Астафьева.