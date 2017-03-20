Как перейти от вечных жалоб руководителей местных муниципалитетов на отсутствие средств в бюджетах к реальному созиданию

Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин вручает заместителю председателя ПСК – министру финансов края Ларисе Калинченко почетную грамоту, которой Ставрополье отмечено за вклад в развитие инициативного бюджетирования. Дом культуры в Тукуй-Мектебе после капитального ремонта Дом культуры в Тукуй-Мектебе до капитального ремонта В селе Казгулак на месте обычного пустыря появилась универсальная спортплощадка

Социальное обустройство сельских населенных пунктов в крае, привлечение дополнительных бюджетных и внебюджетных средств в ремонт существующих объектов муниципальной собственности и создание новых, мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, наконец, конкретное участие селян в создании комфортных условий для жизни. Все это цели краевой Программы поддержки местных инициатив. Кстати, этот год для нее — юбилейный, десятый. И вовсе не случайно по инициативе губернатора В. Владимирова он объявлен в нашем крае Годом местных инициатив. Юбилей при этом вовсе не главная причина. Гораздо важнее, что программа за минувшее десятилетие доказала свою эффективность, а ее реальные плоды в виде новых спортивных и детских площадок, парков, скверов, дорог, тротуаров, отремонтированных домов культуры и многих других объектов существуют отнюдь не на бумажных и электронных носителях, а в объективной реальности.

На Ставрополье этот проект стартовал в 2007 году. Но до этого краевое правительство заключило соглашение со Всемирным банком, у которого уже был солидный мировой опыт по поддержке местных инициатив. Соглашение положило начало большой совместной работе. Схема, направленная на решение насущных проблем поселков, сел, аулов, сейчас выглядит так: ежегодно в краевом бюджете закладываются средства на поддержку местных инициатив, часть денег на условиях софинансирования выделяется из местных бюджетов, конкретные проекты финансируют также спонсоры из числа сельскохозяйственных предприятий и фермеров, используются и личные средства местных жителей. Ежегодно проводится конкурс проектов, отбираются лучшие, они и получают финансирование из краевой казны. Одно из основных условий, которое выдвигает краевая власть муниципалитетам, — конкретная возможность реализовать инициативу в течение календарного года. По такому принципу: весной открывается финансирование, а также осенью в торжественной обстановке разрезаются красные ленточки на новых объектах. Так что никаких долгостроев! Их и не было до сих пор.

– Прежде чем предложить свою инициативу краевому правительству, мы проводим анкетирование среди земляков. Выясняем, что они хотели бы перестроить, отремонтировать или построить на своей малой родине, – рассказывает глава администрации Тукуй-Мектебского муниципалитета из Нефтекумского района Б. Аджениязов. – Конечно, предложений масса. Как и в большинстве восточных районов края, для нас острейшая проблема — это водоснабжение. Потом проводим сход жителей. Выбираем из массы предложений один проект, который реально можно начать и закончить в течение года. Дальше изыскиваем собственные средства в местном бюджете, обращаемся к местным фермерам, которые способны оказать спонсорскую помощь. В прошлом году, например, на ремонт водовода в Тукуй-Мектебе к двум миллионам рублей, которые выделили из краевой казны, добавили еще 360 тысяч рублей местных ресурсов. И всю работу сделали в срок.

К этому стоит добавить, что за 10 лет этой сельской администрации удалось осуществить пять проектов по краевой программе поддержки местных инициатив. В итоге капитально отремонтировали местный Дом культуры, а также два водовода и одну газораспределительную сеть. Мой собеседник честно признался: без этой краевой программы в условиях, когда доходная часть сельского бюджета всего-навсего 10 миллионов рублей в год, о такой масштабной программе по созданию и обновлению сельской инфраструктуры даже и не мечтали.

Другие мои собеседники тоже выражали признательность краевой власти. При этом рассказывали и о других федеральных и региональных программах, в которых они участвуют. Но вот что интересно: все сельские главы солидарны во мнении, что схема финансирования, построенная по принципу «сверху вниз» порой вовсе не учитывает самые насущные сегодняшние нужды сельского населения. Когда в Москве или в краевом центре решают, какие задачи в этом селе будут решаться сегодня, а какие намного позже, то решения эти подчас вовсе не соответствуют тем приоритетам, которые давно уже сложились в головах у местных жителей. И так получается, что заурядная детская площадка с качелями и каруселями в сельском парке или новые тротуары на деревенской улице кажутся гораздо нужнее и милее сердцу, чем многомиллионные вложения в другие стройки, которые сооружаются хоть и рядом, но, увы, не для них, а для «чужого дяди».

Поддержка программы развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах, как раз кардинально меняет эту схему финансирования по принципу «сверху вниз». Потому что сами селяне решают, какие проекты будут осуществляться на их малой родине. В стартовом 2007 году в конкурсе участвовало 64 инвестиционных проекта, выдвинутые 26 сельскими муниципалитетами из восточных районов края. Поддержку из краевого фонда софинансирования расходов получили 26 проектов. В следующем году на конкурс было представлено 104 проекта от 56 муниципалитетов. Комиссия одобрила 30 местных инициатив. В 2009 году средства краевого бюджета, направляемые на поддержку этой программы, увеличились с 33,2 до 65,2 миллиона рублей. В конкурсном отборе участвовало 103 проекта, 43 из них профинансировано из краевой казны. Так что программа поддержки местных инициатив в нашем крае год от года не только набирала обороты, но и расширяла границы.

– Всего с 2007 года на различные проекты по развитию муниципальных образований на основе местных инициатив использовано 454 миллиона рублей из бюджета Ставропольского края, – рассказывает заместитель начальника отдела инициативного бюджетирования краевого минфина С. Аристов. – Проекты предлагались самые разные: по благоустройству населенных пунктов, ремонту местных домов культуры, строительству внутрипоселковых дорог, обеспечению противопожарной безопасности, реконструкции водопроводных сетей, санитарной очистке... Для оценки этих инициатив конкурсная комиссия применяет балльную оценку. При этом учитываются и острота той или иной проблемы для конкретного села, и поддержка инициативы местной администрации населением, которое, как правило, помогает не только собственными средствами, но и трудится на субботниках, помогая подрядным организациям. Учитываем, конечно, и обоснованность расчетов стоимости тех или иных работ. В итоге финансирование получают, проекты, набравшие наибольшее количество баллов. Так что подход конкурсной комиссии абсолютно объективен – никаких предпочтений, никаких преимуществ тому или иному муниципалитету. А система оплаты по факту выполненных работ полностью исключает нецелевое использование выделенных бюджетных средств.

Нынешний год для программы поддержки местных инициатив стал не только юбилейным, но и рекордным по объему средств, заложенных в краевом бюджете, — 200 миллионов рублей. В итоге конкурсная комиссия в конце прошлого года рассмотрела 172 заявки муниципальных властей. Поддержку из краевой казны получили 119 местных инициатив. К тому же расширилась география проекта, если раньше в нем участвовали только семь восточных районов, то теперь все 26 районов Ставрополья. Но неизменным оказался базовый принцип программы: именно от мнений жителей сел, станиц, поселков и аулов зависит, какая проблема конкретного населенного пункта будет решена в первую очередь: проложена новая дорога, построена спортивная площадка или восстановлен ДК.

– Когда в 2009 году у нас в ауле родилась первая такая инициатива, многие попросту не верили, что это возможно: рассказать краевым властям о своих проблемах и получить деньги на их решение. – говорит глава администрации из аула Куликовы Копани Туркменского района А. Аманбаев. – Представителям сельской администрации так и заявляли: все равно у вас в бюджете пусто, а Ставрополь слишком далеко от наших бед. Но проект был осуществлен, тогда в ауле за лето отремонтировали автодорогу. И дело пошло. Сейчас ко мне частенько заходят земляки, чтобы предложить очередную инициативу. За счет этой программы мы отремонтировали и реконструировали здание пожарной части, где создано 11 новых рабочих мест. А для небольшого населенного пункта это немало. В 2015 году завершили строительство детской универсальной площадки. В этом году, надеюсь, отремонтируем Дом культуры. Уже объявили конкурс среди подрядных организаций на проведение этих работ.

По оценкам специалистов краевого министерства финансов, с каждым годом увеличивается вклад местных бюджетов и спонсоров в реализацию таких проектов. Хотя сельские бюджеты и не могут похвастаться обилием средств на своих счетах, они все же вкладывают в инициативы местного населения деньги, находят инвесторов среди местных сельхозпредприятий и фермеров — такой совокупный вклад в программу поддержки местных инициатив составляет примерно еще плюс 20 процентов к субсидиям из краевого бюджета. Благодаря такому софинансированию стоимость победивших в конкурсе проектов в этом году составляет от двух до пяти миллионов рублей. При всей несхожести выбранных для строительства, реконструкции или ремонта сельских объектов все они относятся к полномочиям муниципальных поселений и выбраны самими жителями.

Такой подход помогает изменить иждивенческую психологию представителей местных администраций. Им уже трудно оправдывать свою бездеятельность, бесконечно жалуясь на нищету сельских бюджетов. Зато появились стимулы выстраивать диалог с властью края, доказывая целесообразность и обоснованность тех проектов, которые поддержаны местным населением. Кстати, как показывает практика, селяне не только выступают с инициативами. Они потом и деньги вскладчину инвестируют, и следят за ходом работ, не позволяя халтурить подрядным организациям, и на субботники выходят. А после всего этого, конечно же, различные инициативные группы в селах выступают в качестве самых взыскательных и придирчивых приемщиков на отреставрированных объектах. Уже бывали случаи, когда селяне заставляли подрядчиков переделывать то, что было сделано абы как.

– Не будь этой программы, нам бы приходилось только мечтать о пешеходных тротуарах протяженностью в три километра, – рассказал глава администрации села Казгулак Туркменского района Ю. Медведев. – Это всего одна из инициатив, а всего их было пять. В прошлом году в селе открылась универсальная спортплощадка, на которой теперь взрослые и дети играют в волейбол, баскетбол и футбол. А раньше на этом месте у школы был обычный пустырь, заросший бурьяном и кустарником. Кстати, площадку под новое строительство расчистили сами односельчане на субботниках. И никого уговаривать выйти на работу не потребовалось. В этом году запланировали обустроить в Казгулаке парковую зону, построить там площадку для малышей. Конкурс по этому проекту мы выиграли, деньги из краевого бюджета выделены. Так что остается сказать спасибо губернатору и краевому правительству, что я и делаю через вашу газету.

С этим мнением солидарны и другие руководители сельских органов власти, с которыми довелось побеседовать. При этом некоторые из них сетовали, что далеко не все их инициативы получили поддержку в краевой комиссии. Но одновременно признавали и тот факт, что им самим тоже нужно учиться быть убедительными, представляя такие проекты в Ставрополе. Они и учатся: есть уже немало примеров, когда какой-то проект, «провалившийся» на первом экзамене в краевой комиссии, после доработки силами специалистов сельской администрации был одобрен в следующем году.

За минувшее десятилетие программа поддержки местных инициатив стала одним из вполне успешных направлений бюджетной и финансовой политики краевой власти. Кстати, Ставрополье стало первым регионом в России, реализовавшим этот совместный со Всемирным банком проект. Ставропольский опыт заинтересовал многие регионы и нашел применение в Кировской и Тверской областях. Интерес к этой программе проявили и соседи из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, которые теперь тоже выделяют деньги из бюджетов на поддержку инициатив сельских жителей.

В конце прошлого года прошла II Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию, организованная научно-исследовательским институтом Минфина РФ совместно со Всемирным банком и Комитетом гражданских инициатив. Опыт Ставрополья был отмечен почетной грамотой за особый вклад в развитие инициативного бюджетирования. Эту награду заместителю председателя ПСК – министру финансов края Л. Калинченко вручил глава Комитета гражданских инициатив А. Кудрин.