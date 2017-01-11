На заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края обсудили ход капремонта многоквартирных домов
На заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края обсудили ход капремонта многоквартирных домов
Руководитель краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников
Руководитель краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Ключевым вопросом на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края стал ход капремонта многоквартирных домов. Настало время подводить итоги первой «трехлетки» региональной программы. Кроме того, члены совета проанализировали, насколько удается из в 2017 году избежать ранее допущенных ошибок.

Руководитель краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников сообщил о сборе средств. Как прозвучало, на счетах регионального оператора аккумулировано 1,74 млрд рублей, что составляет 75 процентов от плана. Подрядные организации, привлекавшиеся к проведению работ на объектах, к настоящему моменту получили в общей сложности более 907 млн рублей.

За первые три года «ремонтной» кампании (2014 – 2016 годы) из запланированных 649 многоквартирных домов отремонтированы 559. Остальные «перешли» на этот год, и в 2017-м обязательно будут приведены в порядок. В свою очередь план этого года содержит 460 домов, ремонт уже начат в 126 из них, отметил Е. Бражников. По его словам, нынешние темпы работы позволяют надеяться, что к 1 сентября ремонт будет завершен во всех домах, включенных в программу на 2015 – 2017 годы.

Члены общественного совета высказали нарекания по поводу качества работ по капремонту – есть много домов, где жители недовольны, чему есть объективные причины. Снять напряжение во многих случаях, высказался первый вице-спикер краевой Думы Дмитрий Судавцов, можно будет, если фонд будет заранее готовить и представлять проектно-сметную документацию на общем собрании собственников многоквартирного дома еще до объявления конкурса по отбору подрядной организации. Это снимет ряд вопросов по стоимости и объемам планируемых работ. Тогда жители будут четко представлять потенциальный результат, а подрядчик, заходя на объект, будет четко понимать, что и за какие деньги ему предстоит отремонтировать.