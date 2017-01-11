На заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края обсудили ход капремонта многоквартирных домов Руководитель краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников

Ключевым вопросом на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при губернаторе Ставропольского края стал ход капремонта многоквартирных домов. Настало время подводить итоги первой «трехлетки» региональной программы. Кроме того, члены совета проанализировали, насколько удается из в 2017 году избежать ранее допущенных ошибок.

Руководитель краевого фонда капитального ремонта Евгений Бражников сообщил о сборе средств. Как прозвучало, на счетах регионального оператора аккумулировано 1,74 млрд рублей, что составляет 75 процентов от плана. Подрядные организации, привлекавшиеся к проведению работ на объектах, к настоящему моменту получили в общей сложности более 907 млн рублей.

За первые три года «ремонтной» кампании (2014 – 2016 годы) из запланированных 649 многоквартирных домов отремонтированы 559. Остальные «перешли» на этот год, и в 2017-м обязательно будут приведены в порядок. В свою очередь план этого года содержит 460 домов, ремонт уже начат в 126 из них, отметил Е. Бражников. По его словам, нынешние темпы работы позволяют надеяться, что к 1 сентября ремонт будет завершен во всех домах, включенных в программу на 2015 – 2017 годы.

Члены общественного совета высказали нарекания по поводу качества работ по капремонту – есть много домов, где жители недовольны, чему есть объективные причины. Снять напряжение во многих случаях, высказался первый вице-спикер краевой Думы Дмитрий Судавцов, можно будет, если фонд будет заранее готовить и представлять проектно-сметную документацию на общем собрании собственников многоквартирного дома еще до объявления конкурса по отбору подрядной организации. Это снимет ряд вопросов по стоимости и объемам планируемых работ. Тогда жители будут четко представлять потенциальный результат, а подрядчик, заходя на объект, будет четко понимать, что и за какие деньги ему предстоит отремонтировать.