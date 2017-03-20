Заместитель председателя ПСК И. Кувалдина провела 21 марта первое в этом году заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото пресс-службы губернатора СК Ирина Кувалдина

По традиции на обсуждение представителей краевой власти, профсоюзных лидеров и объединения работодателей выносятся вопросы, связанные с повседневной жизнью в регионе.

Министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко рассказал о реализации трехстороннего соглашения в прошлом году. По мнению докладчика, положительную динамику показателей социально-экономического развития региона помогли удержать в том числе и 19 краевых госпрограмм, которые реализуются на Ставрополье. Среди них целевые программы по развитию индустриальных парков, поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечению привлекательных условий для отечественных и зарубежных инвесторов. Валовой региональный продукт по итогам прошлого года вырос до 639,7 миллиарда рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и оказанных услуг – до 344,1 миллиарда. Достигнут существенный рост в розничной торговле и объеме транспортных перевозок. А самый значительный плюс обеспечили предприятия агропромышленного комплекса – стоимость произведенной на Ставрополье сельхозпродукции достигла 211 миллиардов рублей. Все это позволило увеличить среднемесячную зарплату в крае за год с 23,6 до 25,4 тысячи рублей.

Благодаря совместным усилиям исполнительной власти, профсоюзов и работодателей удалось полностью погасить долги по заработной плате на семи предприятиях-банкротах. Они выплатили своим работникам более 12 миллионов рублей. Еще одно из направлений совместной деятельности участников соглашения – борьба с неформальной занятостью и пресловутыми «серыми» зарплатами. В настоящее время наш регион даже перевыполнил задание федеральных властей. В результате «из тени» выведены тысячи рабочих мест. А в борьбе с безработицей вполне эффективно взаимодействуют работодатели и организации профессионального образования. Первые заранее заявляют, какие специалисты им нужны и в каком количестве, вторые организуют обучение по востребованным на рынке труда профессиям.

Среди серьезных проблем, которые существуют в макроэкономике региона, в докладе министра были названы сокращение индекса роста ВРП в прошлом году и уменьшение реальных доходов населения, что связано с инфляционными процессами, а также с «утяжелением» коммунальных платежек. Участники заседания продолжили эту тревожную тему. Заместитель председателя краевой федерации профсоюзов Т. Чечина напомнила собравшимся, что на Ставрополье сейчас доля населения с доходами ниже величины прожиточного уровня составляет 14,4 процента – это больше, чем в среднем по РФ. Недотягивает пока до среднероссийского показателя и уровень средней зарплаты в нашем регионе. И исправление этой тревожной статистики тоже должно войти в ближайшие планы трехсторонней комиссии. Президент Конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травов, выступая от имени работодателей, говорил о необходимости усилить поддержку малого, среднего да и крупного бизнеса в регионе. Для этого тоже требуются совместные усилия ПСК, профсоюзов и объединения работодателей.

Заместитель председателя правительства края – министр финансов Л. Калинченко доложила на заседании об исполнении бюджета по итогам прошлого года. Она отметила прежде всего отрадный факт серьезного роста собственных доходов краевой казны. Это свидетельствует не только о том, что региональное правительство хорошо работало по сбору налогов, но и о том, что в крае растет экономика. Дополнительные поступления использованы в том числе на социальную сферу и на краевую программу по выполнению майских указов Президента РФ, предусматривающих увеличение заработной платы учителей, врачей, работников культуры и социальной отрасли. Расходы краевой казны составили в прошлом году 84,6 миллиарда рублей. И по-прежнему наш бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Две трети расходов составляют затраты на здравоохранение, социальную сферу, культуру, помощь нуждающимся, приобретение жилья сиротам и молодым специалистам, молодежную политику.

Для выполнения заложенных в бюджете программ краевому правительству пришлось увеличить совокупный долг региона. Сейчас он составляет 39 миллиардов рублей. Этот факт порождает немало слухов и разнотолков. Однако, по мнению главы финансового ведомства, ситуацию нельзя назвать критической. Во-первых, бюджетный долг перестал расти, а доходы краевой казны увеличиваются. Во-вторых, удалось снизить долговую нагрузку на бюджет. Эта тенденция сохранится и в нынешнем году. К тому же доля дорогих коммерческих кредитов уменьшается, из-за этого нет и роста затрат на обслуживание долговых обязательств регионального правительства.

Заместитель председателя региональной тарифной комиссии С. Губский доложил участникам трехсторонней комиссии о грядущем росте тарифов на коммунальные услуги. Произойдет это во втором полугодии. Как ожидается, новые платежки не должны стать тяжелым бременем для наших кошельков. Тарифы на электроэнергию вырастут на четыре с небольшим процента. Рост цен на газ для населения составит 3,9 процента. А вот тарифы на воду будут колебаться в разных городах и селах в зависимости от ценовой политики поставщиков. Например, согласно прогнозу тарифной комиссии, в Невинномысске они могут быть увеличены на 12 процентов, а в Ставрополе всего на процент. Широким будет и диапазон цен на тепло в квартирах. Однако в среднем по краю этот рост на должен превысить 3,46 процента.

На вчерашнем заседании краевой трехсторонней комиссии рассмотрен также вопрос о состоянии социального партнерства в Грачевском, Красногвардейском районах и городе Пятигорске. По итогам отчетов, с которыми выступили представители муниципальных властей, местным администрациям рекомендованы конкретные меры по повышению эффективности работы территориальных трехсторонних комиссий.