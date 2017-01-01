Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске прошел традиционный городской фестиваль театральных постановок

В Невинномысске на сцене средней школы № 18 прошел традиционный городской фестиваль театральных постановок. Ежегодно это действо объединяет сотни юных актеров. За два дня фестиваля они имеют возможность не просто погрузиться в мир театра, но и встретиться с любимыми героями пьес, познакомиться с новыми персонажами. Организатор театрального смотра – управление образования администрации Невинномысска.

Всего в ходе фестиваля было представлено 14 постановок. Не обошлось и без сюрпризов для актеров. Так, на постановки пьес по сказкам Чуковского организаторы пригласили юных зрителей из детских садиков.

По итогам двух дней работы жюри фестиваля наградило лучших актеров-учащихся. Не забыли отметить и самые яркие творческие коллективы образовательных учреждений.

Как рассказали в администрации Невинномысска, победителями признаны школа № 18 (спектакль «Революция»), гимназия № 10 ЛИК ( «Айболит и Бармалей»), лицей № 6 ( «Ханума»). А призерами объявлены самодеятельные артисты средних школ №№ 14, 8, 1, 2 , 12 и гимназии № 10 ЛИК с постановками «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», «Баранкин, будь человеком», «Репетиция», поэтическим монтажом «Все движется любовью…» и спектаклем «Сны и мечты Мишеньки Бальзаминова».