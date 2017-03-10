Замечательная давняя музейная традиция – организовывать персональные выставки известных художников современности. Благодаря ей всегда держишь руку на пульсе, всегда в центре событий мирового искусства. Вот и нынешняя экспозиция «Высокие отношения», открывшаяся в краевом музее изобразительных искусств, знакомит с творчеством большого мастера – члена Союза художников России Владимира Рябчикова.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Владимир Рябчиков Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставрополе

Художник для Ставрополья не чужой, хотя родился и вырос в Ростове-на-Дону и уже десять лет живет в Москве. С нашим регионом его связывает крепкая дружба. В начале 2000-х годов Владимир Рябчиков заявил о себе на трех крупнейших региональных фестивалях профессионального современного искусства. О том времени вспоминает директор краевого изомузея Зоя Белая:

– С молодым художником Владимиром Рябчиковым в 1999 году нас познакомила тогдашний директор Ростовского областного музея изобразительных искусств Людмила Мальцева, подчеркнув, что это один из интересных авторов, активно работающих с художественными галереями, выставляющихся за рубежом, участник крупного проекта «Русские идут», проходящего в Германии.

Знакомство оказалось действительно не только интересным, но и получившим дальнейшее продолжение. Владимир Рябчиков принял участие в трех региональных фестивалях, более того, на одном из них стал обладателем «Золотого диплома». Через месяц после этой победы в музее была представлена персональная выставка Рябчикова, основу которой составил цикл «Мистерия», вызвавший в те времена небывалый интерес. В отзывах посетители писали, что поражены увиденным, что картины впечатляют фантастичностью образов, неподражаемым стилем исполнения, что выставка – одна из самых красивых и умных, какие приходилось видеть.

С того времени прошло 15 лет, и вот новая встреча в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. За это время Рябчиков взял не одну творческую высоту. Картины его составляют собрания государственных музеев Республики Адыгея, Норильска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, коллекции частных галерей, музеев и частных собраний Европы, США, Азии. Он участник более двухсот групповых выставок в России и за рубежом. Владимир Рядчиков член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, награжден золотой медалью академии «Народное достояние», орденом «Служение искусству» первой степени.

Нынешняя экспозиция «Высокие отношения» представлена более 70 живописными произведениями, созданными за последние шесть лет. Название как нельзя лучше определяет автора и его жизнь в искусстве – 20 лет высоких отношений. 20 лет, за которые созданы свой стиль и своя эстетика. Как отмечают знатоки творчества Рябчикова, его работы всегда новы и узнаваемы, его темы не меняются, но всегда удивляют, его манера знакома, но единственная среди множества других.

…Стоит только открыть дверь музея, как ноги, уже следуя за взглядом, несут от одной картины к другой. Все волшебное, чарующее, возле каждой хочется остановится, а порой даже стать... ее частью, потому что там интересно, там пышные деревья, под которыми хочется укрыться от жары, там красивые закаты, там живут сказочные, загадочные персонажи, кажется, они знают этот мир лучше нас.

В день открытия картины меняли настроение вместе с тем, как в музейный зал прибывала публика. Но если выпадает удача оказаться в пространствах зала с ними один на один, то полотна, безусловно, покажутся глубоко философичными, в присутствии большого количества людей – приветливыми. Эта их внутренняя пластичность поражает, восхищает и, конечно, уводит к личности мастера. Открывая экспозицию, он говорил о творческом пути, о роли художника. Подчеркнул, что у него никогда не было желая писать о войне, смерти, кровавых побоищах, о жертвоприношениях или страданиях:

– Не хотелось и не хочется оставлять после себя след дурной славы, легкой победы любой ценой для достижения сиюминутных благ. Наоборот, стараюсь работать над добрым,вечным. В этом нет героизма, это выбор, – говорит он.

Его холсты – мир лунный, странный, дерзкий. Другой. Параллельный мир. Инобытие... Стоит только посмотреть на большую серию работ «Буратиноиды» ( «А ты живешь на улице Мира», «Объявить последний номер», «Алле, Луна!», «А рядом бушует жизнь»...). Существа, созданные богатой фантазией, живут самостоятельной жизнью, в диалоге с окружающим, иногда дополненные текстами-размышлениями автора. Конечно, эта семейка комична, что и дает право говорить с нами без масок – открыто и откровенно. И оттого появляется уверенность, что все это сделано художником всерьез. И здорово, что «буратиноиды» поселились в залах музея. Веселые и задумчивые, романтичные и энергичные, кажется, они пародируют людей, но на них вовсе не похожи, а с другой стороны – возникает вопрос: может, автор и рисовал нас с вами? Но это не театр. Герои Рябчикова не играют, они живут. Кстати сказать, над ними художник работал десять лет! Владимир Рябчиков замечал, что образы «буратиноидов» живут в нем с самого детства, они прилипли к нему крепко-накрепко, поэтому, как и любому творческому человеку, избавиться от них можно было одним способом — написать, рассказать об их существовании в картинах.

Отсыл в детство художник объясняет так: «Созерцание и задумчивость – вечные мои спутники. Все, что есть вокруг, уже наполнено глубоким смыслом, нужно только войти в резонанс. Мои картины так или иначе связаны с детскими воспоминаниями и несут в себе суть явлений, которые невозможно объяснить, но можно только принять искренне и бескорыстно».

Владимир Рябчиков пишет в большей части сериями и всегда подкидывает новые темы для разговора со зрителем. Вот еще один цикл картин «Отражение света». Здесь художник создает символы, соединяющие два уровня бытия — материи искусства и какой-то иной реальности. Объекты его внимания живут немного отстраненно от действительности, окутаны мистической притягательностью. Буквально зачаровывают «На крыльях сна», «Крылья», «Натюрморт со статуэткой». А вот еще серия работ «Закон всемирного тяготения» – по сути, размышления о том, как устроена наша жизнь. «Мир внутри» – вообще не картина, а история. Под стеклянный купол художник поместил высокое дерево. Там же, за хрупкой оградой, красочный мир с голубыми облаками и розовыми закатами, а за пределами этой гармонии лежит красное яблоко... «Дерево у дороги» – еще один говорящий пейзаж. Поляна, синее небо и яркий луч света, который ровной широкой полосой врывается в цельную композицию – от неба спускается на землю и разливает по ней свой свет. Эта игра автора с сознанием зрителя продолжается и в женских портретах «Восточная ночь», «Дама в шляпе», «Осенний сон», «Поэтическое настроение»... Их образы едва уловимы, а взгляд практически всегда отведен в сторону.

Творчество Рябчикова на первый взгляд просто красиво и безмятежно, но оно хорошо и профессионально, потому там соседствуют академическая грамотность, хороший вкус, знание и тактичное отношение к истории искусств, изысканность формы и цвета, глубина мысли и содержания. Кто-то из гостей на открытии выставки сказал, что лучшими считает работы Рябчикова, где остро схвачено само движение времени. Мне же близок художник, в какой-то момент уловивший «остановившееся» бесконечное время эмоций, не подвластное войнам, насилию и разрушению. Мы тайно или явно тоскуем по простодушию – тому, что утратило современное искусство и «постигается простым движением души». Ведь без понимания смысла перестаешь верить миру, а значит, и любить его. А Рябчиков, кажется, знает, верит, любит.