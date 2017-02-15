Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Работу найти по нынешнем временам трудно, даже очень трудно. Мою подругу, продавца со стажем, который измеряется десятками лет, уволили после достижения пенсионного возраста. Она в активном поиске. Безрезультатно уже несколько месяцев. Скажете, а как же закон? Но я же не о законе, я о жизни пытаюсь…

Помочь всем безработным может и должна ярмарка вакансий, которая традиционно проходит во всех городах и районных центрах и уже много лет подряд. В прошлом году, например, на Ставрополье проведено 200 таких ярмарок, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Мы уже сообщали о предстоящей 23 марта такой ярмарке. Безработица у нас небольшая, ее уровень в последние три года не превышает 1,2 процента. В нынешней ярмарке, как планируется, примут участие порядка 500 работодателей, в том числе более 50 организаций из других регионов России.

Соответствующие объявления о ярмарке вакансий появились во всех печатных СМИ. Читала я, и душа пела: как хорошо организовано информирование населения, отправлю подругу на ярмарку — устроится на работу. Песня закончилась, когда в одной из газет увидела список, поделенный на две колонки: «профессия» и «заработок». Тут я сразу поняла, что не на того училась и не тем всю жизнь занималась.

Итак, что почем на рынке труда в отдельно взятом сельском районе Ставрополья? Всего в списке 102 вакансии. Более 30 тысяч можно заработать, если ты будешь арматурщиком, участковым терапевтом или заведующим отделением. Вроде все понятно, если завотделением – это тоже в поликлинике или в больнице. Но почему врач-дерматовенеролог «идет» всего за 10 тысяч рублей, педиатр и городской терапевт по 12537 – не очень. Впрочем, врачи других специальностей — бактериолог, функциональной диагностики, психиатр-нарколог, общей практики в окладах не дотягивают до 15 тысяч, чуть-чуть переваливают этот рубеж оклады рентгенолога и, упаси Господи, патологоанатома. Они же, кроме последнего, одно дело делают – нас лечат. Как мне кажется, при таком «зарплатном неравенстве» вакансии еще долго будут пустыми.

Кому предлагают оклад за 20 тысяч? Директору (непонятно чего), табельщику (это что же такое надо знать и где учиться, чтобы табелировать на два оклада врача?), укладчику деталей и изделий (повторяю вопрос). Еще водителю погрузчика, кладовщику, инженеру, слесарю, рихтовщику кузовов… Вроде, тоже понятно — профессии нынче редкие. А вот еще делопроизводителя ищут, 25 тысяч рублей сулят. Это где такое найти в Ставрополе? Я согласна.

А среди самых низкооплачиваемых работ — менее 10 тысяч рублей – те, которые, на мой взгляд, должны возглавлять зарплатную пирамиду. Это программист, библиотекарь, социальный педагог и социальный работник, учитель, медсестра, акушерка, почтальон, преподаватели иностранного языка, биологии и математики, вожатый.

Несомненно, все работы важны и нужны. Конечно же, есть надбавки, прибавки и премии. Но базовый-то оклад остается.

И у современного безработного вряд ли получится сделать так, как советовал в свое время Владимир Маяковский:

«Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус!»

А получится как у Романа Карцева и Виктора Ильченко:

«Пришел – работай – сиди, не пришел – сиди – не работай. Если мы начнем у каждого спрашивать: «Нравится ли тебе работа? Приди поработай! Не хочешь ли поработать?» – это будет не производство, а знаете что?».

Не знаю.