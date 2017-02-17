Копить долги по налогам, платежам ЖКХ и за телефонную связь становится все опаснее. Деньги за неоплаченные счета могут быть в любое время списаны с зарплатных карт или других банковских счетов. Таковы принципы приказного производства, которые используются, в частности, для взыскания долгов по кредитам и алиментам.

Роман Савичев

С одной стороны, это упрощает механизм возврата задолженностей, но с другой – могут возникнуть неприятные для человека коллизии. Потому за «домашней бухгалтерией» отныне нужно тщательно следить, чтобы взыскиваемые таким способом долги хотя бы не были завышенными. Об этом предупреждает наш эксперт Роман САВИЧЕВ, возглавляющий ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России (согласно данным авторитетного рейтинга «Право.ru-300» за 2016 год). По его мнению, в связи с недавними новациями рядовому человеку крайне полезно знать тонкости приказного производства.

– Итак, минувшим летом был принят закон, согласно которому в приказном порядке могут взыскиваться некоторые долги граждан, прежде всего налоговые, коммунальные и за телефонную связь, – поясняет Р. Савичев. – При отсутствии спора как такового будет применяться ускоренная процедура, лишенная доскональных разбирательств в суде и занимающая буквально считанные дни. То есть налоговая инспекция или мобильный оператор представляют документы, подтверждающие просрочку по платежам, и суд выписывает судебный приказ, далее приставы занимаются его исполнением.

Конечно, без ведома самого должника такие манипуляции не должны совершаться. И действительно, законодательство предусматривает, что он должен быть извещен на всех стадиях процедуры, от подачи заявления в суд до вынесения судебного приказа. Но на деле на это стопроцентно рассчитывать не стоит. Нет надежды на качественные почтовые услуги, да и далеко не все фактически проживают по месту регистрации.

Любопытно, что лишь недавно определилось: ускоренная процедура взыскания долгов может применяться и мобильными операторами, и в некоторых случаях интернет-провайдерами. Такова позиция, изложенная в постановлении пленума Верховного суда России. Впрочем, также подтвердилось право взыскивать с помощью приказов долги по коммунальным услугам в отношении не только жилых, но и нежилых помещений. При этом суд пролил свет не только на те моменты, в каких случаях можно требовать выдачи приказа. Высшая инстанция уточнила некоторые нормы АПК и ГПК. Ведь в связи с массовостью судебных приказов на практике возникало немало спорных вопросов.

Отмечу, что Верховный суд постарался четко определить случаи, когда именно может быть выдан приказ. И главный критерий – бесспорность требования, что должно быть документально подкреплено. «Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником», – поясняется в постановлении пленума ВС. При ином раскладе небольшие суммы можно взыскивать в упрощенном порядке.

Что касается пороговых сумм, то в приказном производстве мировыми судьями принимаются требования до 500 тысяч рублей основного долга и процентов, а арбитражными судами – до 400 тысяч.

Что делать, если вы не согласны с взыскиваемым долгом? Прежде всего важно понимать, что действовать нужно оперативно. На все отводится лишь несколько дней. Так, в течение пяти дней мировым судьей по заявленным требованиям выносится судебный приказ. У человека есть десять дней для подачи возражений – например, заявить о завышенной неустойке. Замечу, что объяснять причины долго не придется, просьба вполне может быть немотивированной. Ваше «нет» – это уже повод для отмены приказа. А опоздать с подачей возражений можно лишь по уважительной причине – например, если в срок не был получен приказ. Проще говоря, если вы неожиданно получили письмо, что по судебному приказу вынесено решение, в ответ нужно направить свое несогласие либо с самим фактом наличия долга, либо с какой-то частностью.

Хотя все это совершенно не значит, что так легко можно будет избавиться от своих реальных долгов! Ничто не мешает взыскателю потом обратиться в суд с обычным иском и в рамках традиционного разбирательства аргументировать свою позицию.

Напоследок скажу о том, что помимо регулярной проверки почтового ящика нужно активнее пользоваться возможностями, которые у нас появились не так давно. Ведь некоторые проблемы легче изначально предупредить, чем решить. В частности, я говорю о том, что свои долги, если ими уже занялись судебные приставы, можно отследить через сервис на сайте ФССП, штрафы – на сайте ГИБДД. Кроме того, помочь может и портал государственных услуг. Обнаружив себя в списках должников, вам стоит побыстрее урегулировать недоразумение, если вы никому и ничего не должны и попали в базы данных ошибочно.