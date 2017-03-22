Фото: Сыпина Л.И. На Ставрополье русско-украинское общество «Днипро» 16 лет отмечает день рождения Тараса Шевченко Фото: Сыпина Л.И. На Ставрополье русско-украинское общество «Днипро» 16 лет отмечает день рождения Тараса Шевченко

Шестнадцатый год на Ставрополье существует общество украинско-российской дружбы «Днипро», для которого стало традицией ежегодно отмечать день рождения Тараса Шевченко. На этот раз торжественное мероприятие в честь 203-й годовщины поэта и художника, состоялось в Ставропольском государственном краеведческом музее имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Доклад о жизни великого кобзаря на украинском языке прочитал ветеран организации Василий Саманчук. Перевел его рассказ на русский председатель «Днипро» Зиновий Пруц. Тарас Шевченко остался без матери в восьмилетнем возрасте, а вскоре потерял и отца. Благодаря бескорыстной помощи цвета русской интеллигенции – художников А. Венецианова и К. Брюллова, поэта В. Жуковского, – будучи крепостным, в 24 года он получил свободу, а затем и прекрасное образование, стал дипломированным художником, преподавателем, академиком. Памятников Тарасу Григорьевичу по всему миру насчитывается 1256.

Звучали в тот день песни на украинском, русском и польском языках. Зрители дружно аплодировали юным танцорам. Атмосфера праздника была теплой, домашней.