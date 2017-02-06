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ФКУ Упрдор «Кавказ» сообщило, что с 20 мая по 31 августа 2017 года по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения планируется ввести временные ограничения движения грузовиков-тяжеловесов при значениях дневной температуры воздуха выше 32ºС по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В путь разрешается отправляться в летний период с 22.00 до 10.00.

Перечень автомобильных дорог с ограничениями для тяжелого грузового транспорта приведен в приложении № 2 к приказу Федерального дорожного агентства, с которым можно ознакомиться на сайтах: www.rosavtodor.ru, www.regulaition.gov.ru. Дополнительную информацию также можно получить по телефону (8793) 30-35-36.