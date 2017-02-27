В условиях острой потребности региональной экономики в инвестиционной поддержке реального сектора крайне важное значение приобретает активность банковских учреждений. Ведь именно кредитные ресурсы сейчас остаются основным источником подпитки как крупных, так и совсем небольших проектов, реализуемых бизнесом.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Александр Дыренко: «ВТБ готов оставаться в числе стратегических кредиторов реального сектора экономики региона».

Об этом, в частности, шла речь в ходе выездного совещания комитета Думы Ставрополья по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике в Ессентуках. Вел совещание председатель комитета Юрий Белый. Во встрече помимо парламентариев приняли участие представители краевого правительства и муниципалитетов, а также руководители ряда банков. Как прозвучало, эффективное социально-экономическое развитие территории во многом зависит от того, есть ли должная поддержка со стороны региональных органов власти и готовы ли банки предоставлять бизнесу «длинные деньги» на приемлемых для него условиях.

Что касается Ставрополья, то работающие здесь территориальные представительства крупных банков нашли для себя прочные экономические ниши и замкнули на себя важнейшие кредитные операции в крае. В итоге за последние годы они стали по-настоящему опорными для региона, поскольку тесно вплетены в действующую социально-экономическую систему. Выступавший по данному вопросу руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко, в частности, подчеркнул, что финансируемые банком региональные компании активно способствуют наполнению бюджетов муниципалитетов. «Только в 2016 году корпоративный филиал ВТБ в СКФО предоставил предприятиям региона финансирование на сумму 24,4 миллиарда рублей. На эти средства были запущены новые производственные площадки, организованы десятки новых рабочих мест в крае», – отметил А. Дыренко. По его словам, ВТБ и в дальнейшем готов по-прежнему оставаться в числе стратегических кредиторов реального сектора экономики региона. Тем более что очевидно: спрос на заемные ресурсы не иссяк, и «локомотивный» средний бизнес округа не намерен отказываться от инвестиционных проектов. Финансовую поддержку ВТБ на Ставрополье традиционно получают аграрный сектор, торговые предприятия, лидеры пищевой и химической промышленности, производители стройматериалов, а также представители других отраслей.

В рамках совещания обсуждались и актуальные проблемы наполнения бюджетов муниципальных образований края собственными доходами. Так, заместитель председателя правительства СК – министр финансов Лариса Калинченко рассказала о некоторых резервах пополнения местных бюджетов, в частности, призвав досконально оценить эффективность налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления. Существенным ресурсом, которым не пользуются муниципалитеты, напомнила Л. Калинченко, является контроль за использованием земель сельхозназначения.