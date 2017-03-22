Фото: Александр МАЩЕНКО А. Мурга в Кочубеевском центре молодежного инновационного творчества «КВАЗАР»

Заместитель председателя краевого правительства – министр экономического развития СК Андрей Мурга совершил рабочую поездку в Кочубеевский район. Здесь он ознакомился с деятельностью завода «Хенкель Баутехник». Предприятие, запуск которого состоялся осенью 2013 года, выпускает строительные смеси на основе песка и цемента. Порядка 130 тысяч тонн готовой продукции в год дает современное производство, инвестиции в которое составили более 500 миллионов рублей.

Весьма успешно развивается в районе и малый бизнес. Примером тому следующий пункт поездки – частная семейная пивоварня. Ее продукция уже завоевала немало наград на престижных выставках.

Также А. Мурга в селе Кочубеевское посетил готовящийся к открытию центр молодежного инновационного творчества «КВАЗАР». Примечательный факт – «КВАЗАР» будет первой сельской молодежной лабораторией в нашем регионе. На ее создание выделена субсидия из федерального и регионального бюджетов. Всего на приобретение современного оборудования и техники направлено порядка семи миллионов рублей. Двери «КВАЗАР» распахнет для юных Кулибиных уже в мае.

В день визита в Кочубеевский район А. Мурги под его председательством в здании райадминистрации прошла коллегия министерства экономического развития СК. Главный вопрос повестки дня – итоги деятельности министерства за 2016 год и план работы на год текущий.