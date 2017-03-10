Фото: краевое управление СКР Всероссийский слет кадетов под патронатом Следственного комитета РФ

С 28 по 31 марта состоится II слет кадетов Следственного комитета РФ – отличников учебы и победителей олимпиад, который пройдет на базе гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

На слет приедут представители 10 городов России, где работают общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации. Это Иркутск, Мурманск, Химки, Ставрополь, Кемерово, Севастополь, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск и «Кадетский корпус Следственного комитета РФ имени Александра Невского».

– В рамках обширной 4-дневной рабочей программы, – рассказывает старший помощник руководителя следственного управления СКР по краю Екатерина Данилова, кадеты познакомятся с регионом, обменяются опытом, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте.