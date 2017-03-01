Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Гглава Дагестана Рамазан Абдулатипов почтил память воевавших в Севастополе Фото: пресс-служба Полпредства СКФО Мемориальная плита Гаджимураду Абдулатипову — участнику Великой Отечественной войны

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев пригласил главу Дагестана Рамазан Абдулатипов посетить Республику Крым и Севастополь. Отец Р. Абдулатипова защищал город-герой в 1942 году, во время штурма Сапун-горы был ранен. В память об этом событии посажена белая береза у мемориальной плиты. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров почтили память предков, возложив здесь цветы.

Р. Абдулатипов отметил историческую справедливость, которая восторжествовала при возвращении Севастополя России.

По памятным местам глав республик сопровождали инспектор Министерства обороны России по Черноморскому флоту генерал-майор Юрий Михайленко, контр-адмирал Евгений Кобцев, полпред Правительства РД в городе Севастополе Мурадали Салихов, уполномоченный Главы РД Алибек Алиев.