Ставропольский офис МФЦ для бизнеса значительно расширил ассортимент оказываемых услуг. Предприниматели могут получить более 60 дополнительных услуг, среди которых как копировально-множительные услуги, так и юридические. Кроме того, помощь специалистов может быть оказана в сфере кадрового производства, бухучета, финансов и т.д. Среди наиболее востребованных можно назвать оперативное оформление выписок из реестров – ЕГРН и ЕГРЮЛ. Также есть возможность без очередей зарегистрировать права на недвижимое имущество, заполнить налоговые декларации или разработать положение об оплате труда.
Центр МФЦ для бизнеса расположен в Ставрополе (ул. Тухачевского, 16б). В офисе работают четыре окна обслуживания. Центр оказывает более 100 государственных и муниципальных, а также более 60 сопутствующих услуг.