Ставропольский офис МФЦ для бизнеса значительно расширил ассортимент оказываемых услуг

Ставропольский офис МФЦ для бизнеса значительно расширил ассортимент оказываемых услуг. Предприниматели могут получить более 60 дополнительных услуг, среди которых как копировально-множительные услуги, так и юридические. Кроме того, помощь специалистов может быть оказана в сфере кадрового производства, бухучета, финансов и т.д. Среди наиболее востребованных можно назвать оперативное оформление выписок из реестров – ЕГРН и ЕГРЮЛ. Также есть возможность без очередей зарегистрировать права на недвижимое имущество, заполнить налоговые декларации или разработать положение об оплате труда.

Центр МФЦ для бизнеса расположен в Ставрополе (ул. Тухачевского, 16б). В офисе работают четыре окна обслуживания. Центр оказывает более 100 государственных и муниципальных, а также более 60 сопутствующих услуг.