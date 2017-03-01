Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю В Кисловодске в аварии пострадали мамы и младенцы

20 марта в 18 часов 30 минут на улице Желябова Кисловодска водитель-женщина автомобиля «Тойота Дует», поворачивая налево не из крайнего ряда, столкнулась с «Ладой Приорой», которая шла на обгон, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В больницу были доставлены две женщины-пассажирки и двое их детей: полуторамесячный мальчик и 3-месячная девочка. Младенцев поместили в реанимационное отделение. Травмы, как считают медики, дети получили из-за того, что матери перевозили их на руках без детских удерживающих устройств. За рулем автомобиля находилась бабушка одного из пострадавших младенцев – 56-летняя местная жительница. Сотрудники ГИБДД считают, что виноваты оба водителя: водитель иномарки нарушил очередности проезда, водитель отечественного авто – правило обгона.