Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Шермиции казаков в Северной Осетии Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Терское войсковое казачье общество при поддержке Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016» и по благословению епископа Владикавказского и Аланского Леонида провели в станице Архонской, что вблизи столицы Северной Осетии Владикавказа, войсковые шермиции. Казачий термин «шермиции» означает «примерные бои, устраиваемые на праздниках». Прежде они приурочивались к праздникам, военно-траурным обрядам и входили в станичные «домашние игры». Сегодня шермиции развиваются как этноспорт казачества Дона, Кубани, Урала и Терека.

В Архонскую съехались почти 200 казаков из станиц и хуторов Северной Осетии и Ставрополья, Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии. С приветственным словом выступил атаман ТВКО казачий полковник Александр Журавский.

Шермиции включали в себя состязания в рубке одиночной мишени и танцы с холодным оружием, стрельбу из винтовки, в том числе и с коня, метание ножа, стрельбу из лука и работу с арапником. Проводились они в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше 18 лет. Призеры определены в каждом виде состязаний.

В неофициальном общекомандном зачете первенствовало Ставропольское окружное казачье общество, второе место у Северной Осетии, а третье досталось Кизлярскому особому приграничному окружному казачьему обществу.