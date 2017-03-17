Фото: пресс-служба СтГАУ Ставропольчанка Нина Мухортова стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

В Москве завершился ХХII открытый чемпионат России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах (от 30 лет и старше). Среди более 250 участников успешно выступила наша землячка – преподаватель СтГАУ Нина Мухортова. Она стала не только победителем в весовой категории до 69 килограммов, но и заняла третье место в абсолютном первенстве, установив при этом новые рекорды России в жиме и толчке! Чемпионат страны был отборочным к чемпионату Европы, который пройдет в августе в шведском городе Хальмстаде.