Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» нормативы комплекса выполняли работники аппарата и структурных подразделений администрации города Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Нормативы комплекса ГТО выполняют работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя

Возрождение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) идет на Ставрополье семимильными шагами. Согласно графику в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» столицы края нормативы комплекса выполняли работники аппарата и структурных подразделений администрации Ставрополя.

Более ста участников в возрасте от 18 до 60 лет выполнили ряд упражнений: прыгали в длину с места и «качали» пресс, подтягивались, отжимались и стреляли из электронного оружия. Сотрудники администрации продемонстрировали довольно высокий уровень физической подготовки: более половины тестируемых справились с нормативами, показав тем самым готовность к следующему этапу, который пройдет в апреле. Общие итоги будут подведены по результатам всех этапов. Участникам, выполнившим нормативы, будут присвоены разряды и выданы соответствующие значки ГТО.