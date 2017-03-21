Проблемы эксплуатации сети проводного вещания на Ставрополье стали темой выездного совещания комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы СК. Площадкой для его проведения выбран зал совещаний ПАО «Ростелеком» в Ставрополе.

Фото пресс-службы ДСК Выездное совещание комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК.

Во многом сами связисты инициировали рассмотрение депутатами сложившейся ситуации. Участие в обсуждении приняли не только депутаты, но и представители профильного краевого министерства, ПАО «Ростелеком», электроснабжающих организаций, МЧС и ГТРК «Ставрополье».

Председатель комитета Игорь Андрющенко подчеркнул, что за последние пять лет абонентская база проводного радио в крае сократилась более чем в два раза. С точки зрения развития отрасли эта услуга является технически устаревшей и убыточной. Но не стоит забывать, что за экономической составляющей стоят около 40 тысяч жителей края – в основном люди преклонного возраста.

По словам депутата Николая Новопашина, во многих районах края именно проводное радио, наряду с районной газетой, востребовано людьми. Но, к сожалению, эти традиционные информационные источники сегодня не получают от власти должной поддержки.

Кроме того, проводная сеть продолжает оставаться одним из эффективных средств оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. К сокращению же числа абонентов приводит регулярный рост тарифов и общая изношенность инфраструктуры. По мнению связистов, предоставляющих данную услугу, причина кроется в том, что отдельные энергетические компании установили необоснованно высокую плату за подвес проводной сети на принадлежащих им опорах. Энергетики однако готовы к конструктивному диалогу. В связи с этим заместитель председателя комитета Александр Сысоев предложил детально разобраться в механизме формирования тарифа за пользование опорами.

Итогом совещания стало решение о создании на базе краевого министерства энергетики, промышленности и связи совместной рабочей группы с участием парламентариев – для детального изучения проблем эксплуатации сети проводного вещания в крае.

– Нам необходимо прийти к компромиссу, устраивающему все стороны. Хорошо, что эту проблему поднимают именно связисты. Я сам живу в сельской местности и хорошо знаю, что там для многих людей радиоприемники, порой, единственное средство получения информации, нужно обязательно его сохранить, – подчеркнул Игорь Андрющенко.