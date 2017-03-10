Фото: Илья СМИРНОВ Профсоюзы

На заседании президиума Федерации профсоюзов Ставрополья подвели итоги 2016 года. В первую очередь были проанализированы результаты коллективно-договорной кампании, которая проходила на фоне ухудшающихся в течение последних двух лет

Более чем на 10 процентов снизилась реальная заработная плата, на 16 процентов – реальные денежные доходы населения, почти до 15 процентов выросло число ставропольцев с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Рост цен на товары и услуги составил более 20 процентов.

Тем не менее уже первый год реализации соглашения между правительством края, ФПСК и региональным союзом работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016 – 2018 годы показал рост по отношению к 2015 году номинальной среднемесячной заработной платы на 6,7 процента. Несомненно, этому способствовал включенный в документ по инициативе профсоюзов пункт, обязывающий работодателей производственного сектора выплачивать заработную плату не ниже прожиточного минимума. В итоге органы надзора и контроля смогли доначислить 1700 работникам около 3,7 млн руб.

Позиция профсоюзов в краевой трехсторонней комиссии способствовала выделению дополнительных бюджетных средств на индексацию мер социальной поддержки граждан, работающих в сельской местности, сохранению повышающих коэффициентов к заработной плате бюджетников за работу в пустынных и безводных местностях, достижению контрольных показателей «дорожных карт», увеличению зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами Президента РФ.

Остаются нерешенными и требуют законодательного закрепления вопросы повышения статуса органов социального партнерства, обязательности выполнения сторонами принятых решений.

Что касается итогов работы технической инспекции труда ФПСК в 2016 году, в ее активе почти 340 проверок соблюдения трудоохранного законодательства, в том числе совместные с органами надзора и контроля, около 200 разрешенных в пользу работников обращений, 163 независимые экспертизы условий труда и обеспечения безопасности. Проблем, однако, меньше не становится. К имеющемуся «букету» добавились нарушения в сфере проведения специальной оценки условий труда и предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях.