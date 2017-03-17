Фото: пресс-служба ПАСС СК В Левокумском районе на пожаре погиб 54-летний мужчина Фото: пресс-служба ПАСС СК В Левокумском районе на пожаре погиб 54-летний мужчина

20 марта в селе Приозерском Левокумского района во время пожара погиб 54-летний мужчина. Огонь вспыхнул в частном доме на два хозяина. ЧП обнаружил местный житель, рано утром придя в гости к приятелю, и заметив, что из дома валил густой дым. Он разбудил соседей погорельца, чем спас им жизнь. Через общую крышу пожар в любую минуту мог перекинуться к ним. Тело погибшего хозяина сгоревшей части дома огнеборцы обнаружили на пепелище, сообщили в пресс-службе ПАСС СК. Мужчина пытался выбраться из пламени, но потерял сознание неподалеку от выхода.

А в селе Нагутском Минераловодского городского округа пожар оставил без крова пожилую женщину. Она гостила у соседки до поздней ночи, когда увидела пламя, охватившее внутренние помещения ее дома. Жилье тушили брандмейстеры трех пожарных частей. К сожалению, огонь успел сильно повредить внутреннее пространство дома, сгорели почти все вещи, окна, дверные проемы и несущие стены.