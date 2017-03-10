Фото: из архива газеты «СП» Паводок

Анализ сложившихся гидрометеорологических условий позволяет рассчитывать в 2017 году на спокойное весенне-летнее половодье, тем не менее в Ставропольском крае усилено наблюдение за энергетическими объектами, находящимися в зоне потенциальной опасности. Как уточнили в «Ставропольэнерго», к таковым относятся объекты, расположенные вдоль рек Кубань, Кума и Подкумок. Сейчас уровень воды на них ниже критичных отметок.

Традиционно опасный сезон на Ставрополье приходится на период с мая по август, когда тают снега в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В 2015 году дождевой паводок привел к чрезвычайной ситуации – затяжные дожди, переувлажнение почвы, скопление дождевого стока в пониженных участках местности повлекли подтопление ряда населенных пунктов Буденновского района. В числе прочего пострадали подстанция «Плаксейка» и участок воздушной линии «Прикумск – Зеленокумск».

Энергетики сообщают, что сейчас производятся осмотры воздушных линий электропередачи в зонах возможного затопления и размывов берегов рек, проверяется работоспособность водопропускных сооружений. Также утверждены объемы работ по предупреждению возможных негативных последствий паводка. Кроме того, состоятся целевые противоаварийные тренировки и внеочередные инструктажи для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала по технике безопасности при работах в паводковый период.