Производство молока – одно из основных направлений обеспечения продовольственной безопасности региона.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Слева направо: руководитель департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов, депутат Думы СК ректор СтГАУ Владимир Трухачёв, председатель думского комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв и руководитель племколхоза «Россия» Новоалександровского района Сергей Пьянов обсуждают перспективы отрасли на молочно-товарной ферме этого сельхозпредприятия Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Первый зампред ПСК Николай Великдань убежден, что для поддержки молочной отрасли нужны специальные преференции Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Министр сельского хозайства СК Владимир Ситников: «Главная задача, которая сейчас стоит перед отраслью, – внедрение передовых технологий». Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Согласно прогнозам, благодаря мерам господдержки к 2021 году численность коров в СХП края превысит 28 тысяч голов

О том, что делается на Ставрополье для максимального насыщения потребительского рынка этой важнейшей продукцией, в том числе благодаря краевой господдержке, воочию убедились представители ведущих средств массовой информации региона в ходе пресс-тура с участием первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя и министра сельского хозяйства Владимира Ситникова.

Флагманы отрасли

Одним из объектов медиадесанта стало посещение племколхоза «Россия» Новоалександровского района. Это одно из передовых многопрофильных хозяйств не только Ставрополья, но и страны. На его долю приходится треть всей молочной реки Новоалександровского района. В прошлом году в сельхозпредприятии получено более 6,8 тысячи тонн продукции, что несколько больше, чем в позапрошлом году. Уровень оснащенности молочного производства не уступает европейскому. Все технологические процессы на ферме – доение, кормление, удаление биоотходов – механизированы. В доильных залах установлено передовое оборудование известной шведской фирмы. Все это, конечно, приносит свои результаты, убежден председатель сельскохозяйственного племколхоза «Россия» Сергей Пьянов. К примеру, на молочно-товарной ферме № 2 ежедневно собирают 12,5 тонны молока, удой на одну фуражную корову – 28 килограммов в сутки. По итогам года от каждой буренки здесь получили 9300 килограммов продукции, что практически вдвое больше среднекраевого уровня. Как шутят сами труженики хозяйства, у коровы молоко на языке, у доярки в руках, у пастуха в ногах, у председателя в голове.

Еще один флагман отраслевого животноводства региона – ООО СП «Чапаевское» Шпаковского района, кстати, носящее статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Ежегодно здесь надаивают более 25 тысяч тонн молока — пятую часть всего краевого продукта. В настоящее время суточное валовое производство – около 70 тонн при средней продуктивности почти 20 килограммов. Приступили к реализации инвестиционного проекта «Расширение молочно-товарной фермы в селе Казинка Шпаковского района». В итоге с выходом на проектную мощность семейство буренок вырастет до десяти тысяч, а годовой объем продукции – до 80 тысяч тонн, или не менее 8000 кг от каждой коровы. В рамках проекта будет создано 250 новых рабочих мест. Как отмечают в минсельхозе, у ООО СП «Чапаевское» есть возможность повышения воспроизводства стада, прежде всего за счет использования собственного генетического потенциала поголовья.

Другой достойный пример — Кочубеевский район, где производят 19 процентов от молочной реки региона. СПК колхозы-племзаводы «Кубань» и «Казьминский» – племрепродукторы по разведению айширской и черно-пестрой породы. Ежегодно они поставляют на рынок более 17 тысяч тонн этого ценнейшего напитка. В хозяйствах используются инновационные технологии в доении, кормлении скота полнорационными сбалансированными смесями, что позволяет добиваться средних надоев от каждой буренки в год от 6,5 до 8,6 тысячи килограммов. В этом году СПК колхоз-племзавод «Кубань» планирует провести реконструкцию телятника и корпуса для дойного стада, нарастив поголовье на 300 коров. А это прибавка в две тысячи тонн. По словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, благодаря новому виду государственной поддержки на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и покупку племенного скота за счет краевого бюджета хозяйство может воспользоваться дополнительной финансовой поддержкой. В числе молочных лидеров района и ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева».

11 районов — на молочной «обочине»

Однако такие примеры высокоэффективного ведения отрасли есть далеко не в каждом районе. Достаточно сказать, что сельхозпредприятия одиннадцати территорий края и вовсе избавились от буренок, переключившись на другие, более выгодные, рентабельные и менее затратные аграрные направления. Все это, конечно же, не может не тревожить, убежден первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, поскольку речь идет о продовольственной безопасности края. По его словам, в ближайшее время нужно пересмотреть устоявшиеся позиции, проанализировать ситуацию, разработав ряд преференций для поддержки отрасли.

Напомним, в лучшие времена в крае производилось более одного миллиона тонн молока в год. Сегодня — 680 тысяч тонн. В перерасчете на каждого жителя региона это меньше установленной медиками нормы потребления важнейшей продукции. В целом по России по данному показателю мы занимаем 12-е место, в Северо-Кавказском федеральном округе – второе. В животноводстве самым проблемным моментом на сегодняшний день является именно производство молока, убежден глава регионального аграрного ведомства. Если в растениеводстве в части применения новых технологий мы двигаемся вперед семимильными шагами: новейшие средства защиты растений, минеральные удобрения, обработка почв, мелиорация, технологии капельного орошения и многое другое, то в животноводстве все идет по остаточному принципу, подчеркнул Владимир Ситников. Есть и проблемы, связанные с недостаточным уровнем государственной поддержки.

– Сегодня у нас нет прочного экономического фундамента, на котором можно было бы выстроить хорошую экономику в животноводстве, – добавил он. – Тем не менее в регионе предпринят ряд мер: введен новый вид грантовой поддержки, увеличено субсидирование одного литра молока. Главная задача, которая сейчас стоит перед отраслью, – внедрение передовых технологий, которые позволят заметно улучшить показатели производства молока. Это и новые подходы в кормлении и содержании животных, и качественно иной технологический уровень, и нацеленность производителей на высокий результат.

Грантовая поддержка

Еще один из путей оживления отрасли — поддержка малого сектора АПК, убеждены в региональном аграрном ведомстве. На Ставрополье успешно реализуются программы по поддержке начинающих фермеров и созданию семейных животноводческих ферм. Вот один из наглядных примеров. Фермер Иван Хромых из Новоселицкого района еще в 2015 году по программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы» выиграл грант почти на полтора миллиона рублей. Благодаря ему был построен комплекс для молочного поголовья, приобретено доильное оборудование и тракторы. Часть денег ушла на закупку двенадцати племенных животных в СПК колхозе-племзаводе «Кубань» Кочубеевского района. Сегодня фермерское хозяйство Ивана Хромых расширилось. В прошлом году реализовано 27 тонн молока. В планах – увеличение поголовья, а также приобретение земельного участка под кормовую базу. В минсельхозе региона отмечают, что ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» пользуются популярностью у новоселицких аграриев. За период их реализации фермеры получили гранты более чем на 13 миллионов рублей.

Грантовая поддержка позволила и андроповскому фермеру Александру Ситаку увеличить объемы производства молока почти на 70 процентов. В позапрошлом году он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 миллионов рублей, которые пошли на покупку молокопровода с автоматической промывкой, двух установок охлаждения молока, систему автопоения, другого оборудования. Сегодня в хозяйстве поголовье животных выросло до полторы сотни.

Наращивать сырьевую базу

Нужно искать резервы увеличения молочного производства в крае. Этот и другие вопросы, кстати, обсуждены на региональном совещании «Молочное животноводство как приоритетное направление развития агропромышленного комплекса Ставропольского края», по итогам пресс-тура, прошедшего на базе племколхоза «Россия» Новоалександровского района. В его работе принял участие и руководитель департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. По его словам, Ставропольский край – уникальный регион, имеющий высокий потенциал для развития всего аграрного сектора и, в частности, молочного животноводства. Этому благоволят географические и природно-климатические условия. «Руководство края делает значительные шаги для восстановления производства молока и его конкурентоспособности, – заметил он. – Работать в этом направлении нужно не только за счет увеличения поголовья, но и за счет грамотного использования местного генетического потенциала скота».

Сегодня нужна другая экономика в производстве молока, отметил министр сельского хозяйства края. По его словам, сама отрасль сейчас находится в пограничном состоянии. Выход один: либо оказаться в молочном «пике», либо идти вперед. Перспективы производства молока у нас достаточно сложные, но все-таки обнадеживающие, убежден Владимир Ситников. Необходимо делать ставку на высокотехнологическое производство, существенно модернизировать МТФ, а также постоянно увеличивать численность поголовья скота молочного направления. Действующие меры господдержки и дополнительно привлеченные инвестиции в данном случае станут мощным толчком к развитию этого важного для региона направления АПК.

По итогам проведенного в Новоалександровском районе совещания минсельхоз края внес предложение в федеральное аграрное ведомство о компенсации затрат не только на строительство молочно-товарных ферм, но и на реконструкцию и приобретение технологического оборудования, а также скота, выразив надежду, что оно найдет свое отражение в системе мер господдержки уже в этом году.

Выйти на уровень самообеспеченности по молоку – одна из важнейших задач, стоящих перед Ставропольем в ближайшее время, – акцентировал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Ее невозможно выполнить без использования современных агротехнологических решений и улучшения генного потенциала животных. В этом году по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в бюджете края предусмотрено более 114 миллионов рублей, которые в виде грантов пойдут на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм.

По прогнозам специалистов, благодаря этим мерам господдержки, к 2021 году численность буренок в сельскохозяйственных организациях края превысит 28 тысяч, или на треть больше, чем сегодня, а само производство продукции достигнет 190 тысяч тонн. Нам нужна своя сырьевая база, которая обеспечит жителей региона качественным, свежим продуктом по доступным ценам.