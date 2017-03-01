Производство молока – одно из основных направлений обеспечения продовольственной безопасности региона.

Слева направо: руководитель департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов, депутат Думы СК ректор СтГАУ Владимир Трухачёв, председатель думского комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв и руководитель племколхоза «Россия» Новоалександровского района Сергей Пьянов обсуждают перспективы отрасли на молочно-товарной ферме этого сельхозпредприятия
Слева направо: руководитель департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов, депутат Думы СК ректор СтГАУ Владимир Трухачёв, председатель думского комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв и руководитель племколхоза «Россия» Новоалександровского района Сергей Пьянов обсуждают перспективы отрасли на молочно-товарной ферме этого сельхозпредприятия
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Первый зампред ПСК Николай Великдань убежден, что для поддержки молочной отрасли нужны специальные преференции
Первый зампред ПСК Николай Великдань убежден, что для поддержки молочной отрасли нужны специальные преференции
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Министр сельского хозайства СК Владимир Ситников: «Главная задача, которая сейчас стоит перед отраслью, – внедрение передовых технологий».
Министр сельского хозайства СК Владимир Ситников: «Главная задача, которая сейчас стоит перед отраслью, – внедрение передовых технологий».
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Согласно прогнозам, благодаря мерам господдержки к 2021 году численность коров в СХП края превысит 28 тысяч голов
Согласно прогнозам, благодаря мерам господдержки к 2021 году численность коров в СХП края превысит 28 тысяч голов
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

О том, что делается на Ставрополье для максимального насыщения потребительского рынка этой важнейшей продукцией, в том числе благодаря краевой господдержке, воочию убедились представители ведущих средств массовой информации региона в ходе пресс-тура с участием первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя и министра сельского хозяйства Владимира Ситникова.

Флагманы отрасли

Одним из объектов медиадесанта стало посещение племколхоза «Россия» Новоалександровского района. Это одно из передовых многопрофильных хозяйств не только Ставрополья, но и страны. На его долю приходится треть всей молочной реки Новоалександровского района. В прошлом году в сельхозпредприятии получено более 6,8 тысячи тонн продукции, что несколько больше, чем в позапрошлом году. Уровень оснащенности молочного производства не уступает европейскому. Все технологические процессы на ферме – доение, кормление, удаление биоотходов – механизированы. В доильных залах установлено передовое оборудование известной шведской фирмы. Все это, конечно, приносит свои результаты, убежден председатель сельскохозяйственного племколхоза «Россия» Сергей Пьянов. К примеру, на молочно-товарной ферме № 2 ежедневно собирают 12,5 тонны молока, удой на одну фуражную корову – 28 килограммов в сутки. По итогам года от каждой буренки здесь получили 9300 килограммов продукции, что практически вдвое больше среднекраевого уровня. Как шутят сами труженики хозяйства, у коровы молоко на языке, у доярки в руках, у пастуха в ногах, у председателя в голове.

Еще один флагман отраслевого животноводства региона – ООО СП «Чапаевское» Шпаковского района, кстати, носящее статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Ежегодно здесь надаивают более 25 тысяч тонн молока — пятую часть всего краевого продукта. В настоящее время суточное валовое производство – около 70 тонн при средней продуктивности почти 20 килограммов. Приступили к реализации инвестиционного проекта «Расширение молочно-товарной фермы в селе Казинка Шпаковского района». В итоге с выходом на проектную мощность семейство буренок вырастет до десяти тысяч, а годовой объем продукции – до 80 тысяч тонн, или не менее 8000 кг от каждой коровы. В рамках проекта будет создано 250 новых рабочих мест. Как отмечают в минсельхозе, у ООО СП «Чапаевское» есть возможность повышения воспроизводства стада, прежде всего за счет использования собственного генетического потенциала поголовья.

Другой достойный пример — Кочубеевский район, где производят 19 процентов от молочной реки региона. СПК колхозы-племзаводы «Кубань» и «Казьминский» – племрепродукторы по разведению айширской и черно-пестрой породы. Ежегодно они поставляют на рынок более 17 тысяч тонн этого ценнейшего напитка. В хозяйствах используются инновационные технологии в доении, кормлении скота полнорационными сбалансированными смесями, что позволяет добиваться средних надоев от каждой буренки в год от 6,5 до 8,6 тысячи килограммов. В этом году СПК колхоз-племзавод «Кубань» планирует провести реконструкцию телятника и корпуса для дойного стада, нарастив поголовье на 300 коров. А это прибавка в две тысячи тонн. По словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, благодаря новому виду государственной поддержки на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и покупку племенного скота за счет краевого бюджета хозяйство может воспользоваться дополнительной финансовой поддержкой. В числе молочных лидеров района и ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева».

11 районов — на молочной «обочине»

Однако такие примеры высокоэффективного ведения отрасли есть далеко не в каждом районе. Достаточно сказать, что сельхозпредприятия одиннадцати территорий края и вовсе избавились от буренок, переключившись на другие, более выгодные, рентабельные и менее затратные аграрные направления. Все это, конечно же, не может не тревожить, убежден первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, поскольку речь идет о продовольственной безопасности края. По его словам, в ближайшее время нужно пересмотреть устоявшиеся позиции, проанализировать ситуацию, разработав ряд преференций для поддержки отрасли.

Напомним, в лучшие времена в крае производилось более одного миллиона тонн молока в год. Сегодня — 680 тысяч тонн. В перерасчете на каждого жителя региона это меньше установленной медиками нормы потребления важнейшей продукции. В целом по России по данному показателю мы занимаем 12-е место, в Северо-Кавказском федеральном округе – второе. В животноводстве самым проблемным моментом на сегодняшний день является именно производство молока, убежден глава регионального аграрного ведомства. Если в растениеводстве в части применения новых технологий мы двигаемся вперед семимильными шагами: новейшие средства защиты растений, минеральные удобрения, обработка почв, мелиорация, технологии капельного орошения и многое другое, то в животноводстве все идет по остаточному принципу, подчеркнул Владимир Ситников. Есть и проблемы, связанные с недостаточным уровнем государственной поддержки.

– Сегодня у нас нет прочного экономического фундамента, на котором можно было бы выстроить хорошую экономику в животноводстве, – добавил он. – Тем не менее в регионе предпринят ряд мер: введен новый вид грантовой поддержки, увеличено субсидирование одного литра молока. Главная задача, которая сейчас стоит перед отраслью, – внедрение передовых технологий, которые позволят заметно улучшить показатели производства молока. Это и новые подходы в кормлении и содержании животных, и качественно иной технологический уровень, и нацеленность производителей на высокий результат.

Грантовая поддержка

Еще один из путей оживления отрасли — поддержка малого сектора АПК, убеждены в региональном аграрном ведомстве. На Ставрополье успешно реализуются программы по поддержке начинающих фермеров и созданию семейных животноводческих ферм. Вот один из наглядных примеров. Фермер Иван Хромых из Новоселицкого района еще в 2015 году по программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы» выиграл грант почти на полтора миллиона рублей. Благодаря ему был построен комплекс для молочного поголовья, приобретено доильное оборудование и тракторы. Часть денег ушла на закупку двенадцати племенных животных в СПК колхозе-племзаводе «Кубань» Кочубеевского района. Сегодня фермерское хозяйство Ивана Хромых расширилось. В прошлом году реализовано 27 тонн молока. В планах – увеличение поголовья, а также приобретение земельного участка под кормовую базу. В минсельхозе региона отмечают, что ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» пользуются популярностью у новоселицких аграриев. За период их реализации фермеры получили гранты более чем на 13 миллионов рублей.

Грантовая поддержка позволила и андроповскому фермеру Александру Ситаку увеличить объемы производства молока почти на 70 процентов. В позапрошлом году он получил грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 миллионов рублей, которые пошли на покупку молокопровода с автоматической промывкой, двух установок охлаждения молока, систему автопоения, другого оборудования. Сегодня в хозяйстве поголовье животных выросло до полторы сотни.

Наращивать сырьевую базу

Нужно искать резервы увеличения молочного производства в крае. Этот и другие вопросы, кстати, обсуждены на региональном совещании «Молочное животноводство как приоритетное направление развития агропромышленного комплекса Ставропольского края», по итогам пресс-тура, прошедшего на базе племколхоза «Россия» Новоалександровского района. В его работе принял участие и руководитель департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. По его словам, Ставропольский край – уникальный регион, имеющий высокий потенциал для развития всего аграрного сектора и, в частности, молочного животноводства. Этому благоволят географические и природно-климатические условия. «Руководство края делает значительные шаги для восстановления производства молока и его конкурентоспособности, – заметил он. – Работать в этом направлении нужно не только за счет увеличения поголовья, но и за счет грамотного использования местного генетического потенциала скота».

Сегодня нужна другая экономика в производстве молока, отметил министр сельского хозяйства края. По его словам, сама отрасль сейчас находится в пограничном состоянии. Выход один: либо оказаться в молочном «пике», либо идти вперед. Перспективы производства молока у нас достаточно сложные, но все-таки обнадеживающие, убежден Владимир Ситников. Необходимо делать ставку на высокотехнологическое производство, существенно модернизировать МТФ, а также постоянно увеличивать численность поголовья скота молочного направления. Действующие меры господдержки и дополнительно привлеченные инвестиции в данном случае станут мощным толчком к развитию этого важного для региона направления АПК.

По итогам проведенного в Новоалександровском районе совещания минсельхоз края внес предложение в федеральное аграрное ведомство о компенсации затрат не только на строительство молочно-товарных ферм, но и на реконструкцию и приобретение технологического оборудования, а также скота, выразив надежду, что оно найдет свое отражение в системе мер господдержки уже в этом году.

Выйти на уровень самообеспеченности по молоку – одна из важнейших задач, стоящих перед Ставропольем в ближайшее время, – акцентировал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Ее невозможно выполнить без использования современных агротехнологических решений и улучшения генного потенциала животных. В этом году по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в бюджете края предусмотрено более 114 миллионов рублей, которые в виде грантов пойдут на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм.

По прогнозам специалистов, благодаря этим мерам господдержки, к 2021 году численность буренок в сельскохозяйственных организациях края превысит 28 тысяч, или на треть больше, чем сегодня, а само производство продукции достигнет 190 тысяч тонн. Нам нужна своя сырьевая база, которая обеспечит жителей региона качественным, свежим продуктом по доступным ценам.