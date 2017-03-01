Фото: краевой Центр молодежных проектов Все участники Школы, которая проходила в СКФУ, поучаствовали в интересных мастер-классах Фото: краевой Центр молодежных проектов Все участники Школы, которая проходила в СКФУ, поучаствовали в интересных мастер-классах

Руководители штабов студенческих отрядов образовательных организаций СКФО приняли участие в Мобильной окружной школе. Первый день Школы прошел в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета. Каждый участник посетил мастер-классы на различные темы. Например, поговорили руководители штабов о публичных выступлениях, социальных сетях для студенческих отрядов, тайменеджменте, работе в команде и многом другом. Второй день на Мобильной школе превратился в путешествие по Карачаево-Черкесской республике. Так команду тепло и позитивно встретили в стенах Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева. Здесь программа также состояла из мастер-классов и ряда других мероприятий.

Как отметили в краевом Центре молодежных проектов, организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки России, Ставропольское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и СКФУ.