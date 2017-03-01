По новой духовной традиции, начатой два года назад, в канун Крестопоклонной недели Великого поста в Ставрополе прошел крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом.

В канун Крестопоклонной недели Великого поста в Ставрополе прошел крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом

Шествие от Крестовоздвиженского храма до Казанского кафедрального собора возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В крестном ходе приняли участие клирики епархии, сестры Иоанно-Мариинского женского монастыря, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регентской школы, представители казачества, кадеты, воспитанники Спасо-Преображенского реабилитационного центра. Владыка обратился к верующим с архипастырским словом, благословив верующих на посильный подвиг в дни Великого поста.

В кафедральном соборе крест будет находиться до праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а затем так же крестным ходом вернется в Крестовоздвиженский храм.