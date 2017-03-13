Фото: Надежда БАБЕНКО Евдокию Очертидуб поздравляет с юбилеем Галина Нежибовская, специалист районного управления труда и социальной защиты населения. Фото: Надежда БАБЕНКО Евдокия Очертидуб из Ипатово к 90-летию получила открытку от Президента РФ

Жительница города Ипатово Евдокия Очертидуб отметила свое 90-летие и очень обрадовалась, когда ей вручили открытку от Президента России Владимира Путина.

– И откуда он знает? – удивилась долгожительница.

Удивилась потому, что никто из ее знакомых поздравлений с таким юбилеем от президента не получал. Была подружка детства Маруся Коляда, да недавно ее не стало, а ведь вместе собирались юбилеи отмечать. Так что теперь бабушка Дуся дружит с ровесницами дочери Анны, которая живет с ней. Человек она общительный, разговорчивый, любит физический труд. Едва первое весеннее тепло коснется грядок, она уже с лопатой да граблями в сад спешит. Гордится, что в их огороде есть абсолютно все – и для летнего дня, и для зимних запасов. Без живности тоже нельзя. Курочки на подворье кудахчут, кошка с собакой имеются.

К труду Евдокия приучена сызмальства. Довелось ей окончить аж семь классов, по тем временам это было неплохое образование. Два страшных голода пережила – в 1933-м и в войну. Траву ели, лепешки из курая пекли… Сладостей вовсе не видели, наверное, потому она сейчас так любит конфеты. Через четыре года после войны вышла замуж за фронтовика, только что вернувшегося со службы.

Родили троих детей, прожили долгую и счастливую жизнь. 55 лет вместе, дети отметили им изумрудную свадьбу. К сожалению, десять лет назад Андрея Ивановича не стало, и дочка переехала к матери, чтобы ей не было так одиноко.

С телевизором да за чтением коротают долгие вечера две женщины. Анна читает газеты да журналы, а Евдокия больше любит книги: только что «Петра Первого» одолела, сейчас за литературу попроще принялась – «Унесенные ветром». Говорит, читала лет 30 назад, да уже позабылось почти все. Что удивительно, без очков читает. И таблетки никакие не признает. Раньше шитьем-вязанием увлекалась, семью обеспечивала свитерами да носками. Дом в конце пятидесятых строили тоже своими силами, даже детвора участвовала – глину для самана босыми ногами месили, кирпичи взрослым подавали.

Оба сына живут в городе Печоре, старший Алексей – летчик гражданской авиации, Александр – водитель и сварщик. Семеро внуков и двенадцать правнуков – вот какое богатство нажила Евдокия Очертидуб. Фамилия ей досталась необычная, запоминающаяся. Вообще-то, родители мужа были Дубовы, но детей в сельсовете записали Чертидубовыми, а уже в армии откуда-то появилась в начале фамилии буква О.

Поздравляли бабушку Дусю с юбилеем все соседи и знакомые, городское и районное руководство. Конечно же, желали много счастливых лет впереди, как минимум, прожить сто лет. Именинница обещала. Она ведь из рода долгожителей, отец тоже почти век прожил и на здоровье особо не жаловался.

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Евдокию Очертидуб поздравляет с юбилеем Галина Нежибовская, специалист районного управления труда и социальной защиты населения.