Благотворительный забег «Импульс добра» впервые пройдет в Невинномысске 25 марта.

Его организаторы – Первое городское благотворительное общество и комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города. Акция состоится в рамках подготовки к намеченному на 6 апреля XI городскому вечеру «Счастье жить, любить и добро творить!».

Цель забега – сбор денежных средств на лечение тяжелобольных детей. В пробеге, как сообщили в администрации Невинномысска, могут участвовать все желающие, имеющие соответствующую спортивную подготовку и медицинский допуск. Детям и подросткам обязательно также наличие письменного разрешения либо личное присутствие одного из родителей.

Регистрационный благотворительный взнос для участников в возрасте до 18 лет – 100 рублей, старше – 300 рублей. Средства полностью поступят в благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество».