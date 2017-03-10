Фото: из архива газеты «СП»

Два напряженнейших матча провел выступающий в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска.

Принимая середняка турнирной таблицы «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, воспитанники Юрия Лисицкого дома провели два напряженных поединка, каждый из которых завершился в пяти партиях в пользу каждого из соперников. При девяти победах в 38 проведенных играх трансгазовцы пока идут последними в турнире из 12 коллективов.

25 и 26 марта георгиевцы проведут две игры в Махачкале против местного «Дагестана», идущего в середине турнирной таблицы.