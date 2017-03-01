Фото предоставил Тарон Атоян Вардкез Акопян – лучший самбист России

В Черкесске прошел Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юниоров 1997 – 1999 годов рождения, посвященный памяти чемпиона мира Мухамеда Кунижева. За награды спорили около 250 спортсменов.

Воспитанник спортклуба «Борец» из Солнечнодольска Вардкез Акопян одержал победу в самой престижной весовой категории (свыше 100 кг). По мнению специалистов, ставропольский спортсмен продемонстрировал лучшую технику самбо и по праву стал победителем турнира.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и денежными призами. Также денежные призы получили тренеры чемпионов. Награждение проводили олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов и призер чемпионата мира по дзюдо Ренат Саидов.

Вардкез Акопян является членом сборной команды России по самбо и тренируется под руководством мастеров спорта Тарона Атояна и Дамира Хакуринова.