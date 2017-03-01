Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Митинг-концерт «Крымская весна. Мы – вместе!» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Митинг-концерт «Крымская весна. Мы – вместе!» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Митинг-концерт «Крымская весна. Мы – вместе!» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Митинг-концерт «Крымская весна. Мы – вместе!» в Ставрополе

Более четырех тысяч жителей Ставрополя в минувшие выходные стали участниками митинга-концерта «Крымская весна. Мы – вместе!». С плакатами, флагами и лозунгами они встречали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Люди с большим воодушевлением делились эмоциями, замечая, что три года назад восстановилась историческая справедливость.

Со сцены участников митинга приветствовали политики, общественные деятели, представители ветеранских организаций. С важной датой земляков поздравил губернатор Владимир Владимиров.

– Годовщина «Крымской весны» – событие близкое всем ставропольцам. Это день, который наполняет наши сердца чувством гордости своей страной. Я уверен, что наши дети воспримут это отношение и вырастут настоящими патриотами, готовыми защищать Россию и российский народ, – отметил глава края.