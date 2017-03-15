На Ставрополье полным ходом идет этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Фото: пресс-бюро кадетской школы им. А.Ермолова Медработник кадетки Светлана Сухоносова о здоровом образе жизни Фото: пресс-бюро кадетской школы им. А.Ермолова Ученикам кадетской школы рассказали о пользе здорового образа жизни

Ее целями являются привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании, оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Не остались в стороне и шефы кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. Председатель городской ветеранской организации войск правопорядка Виктор Медяник и медработник кадетки Светлана Сухоносова провели для кадетов серию занятий, закончившихся своеобразным зачетом.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы Игорь Погосов, кроме положительной оценки справившиеся с тестами получили приглашение на на VIII пейнтбольный турнир в честь Дня Росгвардии. «Для кадетов это одно из престижнейших соревнований», — пояснил директор школы Алексей Хитров.

Когда привычные занятия подкреплены еще и неожиданным сюрпризом, хочется верить, их эффективность выше.